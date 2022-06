Xbox Game Pass continua a coprire più aree e ci permetterà di giocare in cloud e senza console sui televisori Samsung

Conferenza Xbox e Bethesda Game Show 2022 Questa domenica, Microsoft e Bethesda insieme prometteranno di darci una sfilza di annunci, comprese alcune novità relative al catalogo di Xbox Game Pass. Tuttavia, quelli di Redmond non hanno voluto aspettare fino ad allora per lasciarci Alcuni suggerimenti su cosa aspettarsi del servizio.

Quindi hanno appena rivelato una partnership con Samsung per Porta l’app Xbox sulle tue smart TV, così chiunque può divertirsi con Xbox Cloud Gaming senza bisogno di una console per farlo. Sarà solo necessario abbonarsi a Xbox Game Pass Ultimate.

Sarà dal 30 giugno quando i possessori di un televisore di questo tipo potranno accedere all’app dal Samsung Gaming Hub. Tutto quello che devi fare è accedere con il tuo account Microsoft, collegare un controllo tramite bluetooth e riprodurre uno qualsiasi dei titoli che fanno parte della libreria, anche se ti consentirà anche di accedere ad altri titoli gratuiti, come fortnite.

Inoltre, nel suo intento di rendere Xbox Cloud Gaming più rilevante a livello globale, Da oggi è disponibile in Argentina e Nuova Zelanda. E non tutto sarà lì, perché Microsoft Edge sarà presto aggiornato per includere una home page con notizie, guide di gioco, uscite imminenti e molto altro relativo ai giochi Xbox Cloud, oltre a fornire un rapido accesso alla tua libreria di giochi sul cloud.