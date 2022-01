Xbox Game Pass ha già 25 milioni di abbonati

Siamo ancora sotto shock per la notizia di ieri. Acquistare Activision-Blizzard-King Ha scosso le fondamenta del settore e ha suscitato innumerevoli commenti. Ma anche ieri confermato I buoni dati per Xbox Game Pass Sarebbe più di 25 milioni di iscritti.

Game Pass, un servizio con 25 milioni di abbonati che aspira a 100 abbonati

Il gigante di Redmond è riuscito a crescere fino a raggiungere numeri incredibili con Xbox Game Pass e PC Game Pass. Ha già 25 milioni di abbonati al suo attivo e il suo obiettivo, sebbene ambizioso, è superare i 100 milioni. No, non lo hanno indicato nelle dichiarazioni, ma una cifra del genere consentirà loro di rendere redditizio qualsiasi gioco in proprio e accordi con terze parti.

Per mettere i numeri in prospettiva HBO Max ha 70/73 milioni di abbonati sulla tua piattaforma, Netflix ha 214 milioni S Disney+ Vuole recuperare il ritardo su Netflix e l’ha quasi già fatto 120 milioni di iscritti. Numeri molto lontani dal Game Pass di oggi.

Con l’acquisizione di Activision-Blizzard-King, il colosso di Redmond avrà i famosi franchise Call of Duty, Diablo All’interno del Game Pass. Ciò consentirà di riunire più utenti nel servizio con l’obiettivo di raggiungere livelli superiori. Come utente di questo servizio da anni, il suo valore è incredibile per il suo costo.

Ci auguriamo che continui a crescere con ottimi accordi con gli sviluppatori per far uscire i loro titoli. Non solo sono necessari giochi AAA, ma ci sono stati giochi indie come The Fuga abile o gioco dell’oca senza titolo. È vero che Game Pass è un ottimo servizio, ma gli utenti Xbox acquistano anche quei giochi che ci piacciono o segniamo. Pertanto, esiste il potenziale per un mercato più tradizionale e per l’evoluzione del mercato verso un modello diverso e produttivo con questo tipo di abbonamento.