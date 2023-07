Xbox, Nintendo e PlayStation confermano la loro presenza

Mentre l’E3 2023 è stato cancellato dall’Agenzia spaziale europea e l’evento videoludico di Los Angeles è inciampato sulle prossime edizioni, tutto sembra essere tornato alla normalità altrove nel mondo. Gamescom 2023 si svolgerà in Germania ad agosto e Il Tokyo Game Show 2023 torna al suo formato personale su larga scala per la prima volta in quattro anni a settembre.

Essendo la più importante fiera di videogiochi in Giappone, la Computer Entertainment Service Provider Association (CESA) ha aperto oggi il sito web ufficiale dell’evento e ha annunciato l’elenco completo degli espositori, tra cui Più di 600 aziende da tutto il mondo: più della metà dal Giappone.

Le principali aziende di videogiochi confermano la loro presenza al TGS 2023

I più importanti editori del settore sono nella lista degli espositori del TGS 2023. I grandi produttori di console parteciperanno all’evento Makuhari Messe di Tokyo, anche se alcuni hanno dei limiti.

Questo è un elenco dei principali espositori:

Square Enix

capcom

Bandai Namco

Tecmo Koi

Sega/Atlante

Livello 5

Konami

netase

Hoover

Microsoft

Kojima Productions (area vendita merchandising)

PlayStation (solo regione indie)

Nintendo (solo nel centro commerciale)

Come puoi vedere nell’elenco, PlayStation non avrà lo stesso spazio espositivo degli anni precedenti con le sue grandi uscite first party, ma sarà limitato alla regione dei giochi indie, mentre Anche Nintendo si sta ritirando dalla sala eventi Per rimanere solo nel quartiere degli affari.

per adesso Le aziende che esporranno non sono state confermate Nell’ambito del TGS 2023, verremo a conoscenza di qualsiasi annuncio al riguardo nelle prossime settimane.

Quando è TGS 2023

Il Tokyo Game Show 2023 si terrà dal 21 al 24 settembre presso il Makuhari Messe Convention Center di Tokyo.. L’ammissione generale sarà in vendita il 26 luglio, mentre la pre-registrazione per influencer e creatori di contenuti aprirà il 4 agosto.