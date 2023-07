Xbox: nuova funzionalità che consente di segnalare messaggi vocali inappropriati | Spagna | Messico | USA | tecnologia

Xbox ha rilasciato una nuova funzionalità che consente ai giocatori di segnalare messaggi vocali dannosi o che violano le Linee guida della community della piattaforma di gioco.

La società ha commentato che questa nuova misura fa parte di una “suite forte” di funzioni di sicurezza online e per la famiglia, che Sono misure volte a proteggere gli utenti della console.

Questa funzione, che è attualmente rilasciata in Alpha e Alpha Skip -Avanti Xbox Insideroffre ai giocatori la possibilità di registrare e segnalare conversazioni audio inappropriate durante le partite.

Nello specifico, questa opzione offre ai giocatori Xbox One, Xbox Series X/S e Xbox One La capacità di catturare una clip audio di 60 secondi E invialo come prova al team di sicurezza della piattaforma di gioco per la revisione corrispondente.

La società ha commentato che la funzione di segnalazione vocale sarà disponibile per il momento, Per alcuni giocatori selezionati dagli Stati Uniti E sta lavorando “attivamente” per supportare lingue aggiuntive.