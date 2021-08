Xbox presenta i suoi controlli con illustrazioni originali dal Messico

Per celebrare la Giornata internazionale dei popoli indigeni, Xbox Mexico ha collaborato con artigiani che rappresentano le comunità indigene messicane per modificare e creare un design per tre console Xbox Series X con elementi e design originali.

controlli Il mazzo non è disegnatoInvece, sono stati aggiunti piccoli pezzi distintivi a discrezione di ciascun artista. L’idea era per gli artisti di “usare un controller Xbox come una tela e trasformarlo in oggetti da collezione originali e fatti a mano” che sarebbero stati unici e non in vendita.

Uno dei controlli è stato interferito dalla tecnica degli artisti Huichol, sono stati aggiunti simboli con significati diversi. “Il grano che è prosperità, la farfalla che è fortuna, l’occhio di Dio che protegge i bambini, lo scorpione che è il protettore delle case e il cervo che è il dio dell’oceano”, ha spiegato l’artigiano Griscilla Carrillo che ha lavorato su questo controllo.

Un altro controllo ha un design basato sull’arte della comunità di Olinalá, al quale sono stati aggiunti disegni in colori primaverili, che contrastano bene con il colore scuro del controllo originale. Secondo l’artigiano Edwin Ruiz, l’arte di Olinalá utilizza oli naturali ottenuti nei campi e nelle montagne della regione di Guerrero.

Infine, nel processo di controllo sono intervenuti gli artigiani di Tenangos. Questi controlli contengono pezzi tessuti da Victoria Lucas e ha spiegato che ogni ricamo riflette l’umore di una persona nel momento in cui è stato realizzato il pezzo, nonché una rappresentazione dell’ambiente della regione.

I tre controlli modificati non saranno in vendita, a causa dell’unicità e della natura del loro processo di progettazione. Ma oltre a ciò, è un buon riconoscimento di Xbox per le popolazioni indigene del paese in cui il marchio ha una posizione di leadership rispetto alla concorrenza.

