Xbox prevede di regalarci uno spettacolo tutto in stile E3

Anno dopo anno non vediamo l’ora che arrivi giugno, una data importante per ogni giocatore in cui aspettarsi di vedere nuove IP, date di rilascio e anteprime per tutti quei giochi che sono in sviluppo da anni, e tutto in parte grazie alla magia dell’E3. quale Come un evento faccia a faccia, l’Agenzia spaziale europea ha deciso di annullare la tradizionale cerimonia e in assenza di una prenotazione ufficiale; Sarà di nuovo in formato digitale.

L’E3 è conosciuto praticamente da tutti i giocatori come la data scelta dalla maggior parte degli studi e degli editori per presentare i loro nuovi progetti e fornire aggiornamenti ai progetti esistenti. E anche se sembra che ci sia ancora molta strada da fare, aziende come Xbox stanno già pianificando la loro conferenza.

Xbox pianifica il proprio evento nel giugno 2022

Mentre l’ESA sta confermando se ci sarà o meno un E3, Xbox ha già avviato colloqui con diversi editori e partner per fare uno “spettacolo”, come ha affermato il giornalista Jeff Grob in una recente trasmissione.

Probabilmente avrò altro da dire presto, ma è giugno, non maggio. Beh, potrebbero fare qualcosa a maggio o settembre, non lo so, ma so che stanno pianificando uno spettacolo in stile E3 a giugno. Stanno parlando con i partner per ottenere grandi partite là fuori. Sta succedendo ora ed è marzo, quindi non possono cambiare quel treno o capovolgere quella grande nave. Stanno andando in quella direzione e faranno qualcosa in quel lasso di tempo.

Queste dichiarazioni di Jeff Group coincidono con le informazioni su VGC, quindi possiamo aspettarci un grande evento a giugno. Vedremo qualcosa di nuovo da Fable? Data di uscita di Hellblade 2?