Xbox renderà più facile trovare i suoi giochi nel Microsoft Store – Generazione Xbox

L’acquisto di giochi dal Microsoft Store è diventato un rituale per molti di noi e grazie al lavoro che svolgono con la loro barra di ricerca, puoi essere certo che quando usciranno nuovi giochi, sapremo nel dettaglio quali miglioramenti verranno apportati. Include console di nuova generazione.

Nonostante il sistema di gestione del gioco sia una delle cose più comuni che possiamo trovare nella nostra vita quotidiana, d’ora in poi sarà molto più soddisfacente individuare tutti i prodotti per gli utenti che sono spesso frustrati quando entrano nelle categorie esistenti.

Xbox aggiungerà presto miglioramenti al sistema di gestione di Microsoft Store

In una dichiarazione rilasciata poche ore fa in Mostra l’accesso a Xbox Con questo rinnovo nel sistema di categoria sono state confermate le seguenti funzioni. Questi hanno lo scopo di rendere il tuo accesso più attraente e facile a tutte le funzioni che conosciamo finora, poiché in questo modo forniscono un’interfaccia con più opzioni di personalizzazione. Le novità che arriveranno in futuro sono le seguenti:

Impostazioni rapide, che ti consente di abilitare o disabilitare le funzioni di accessibilità senza uscire da un gioco o da un’app.

Filtri colore globali su Xbox X | S Series, così le persone daltoniche possono personalizzare la visualizzazione dei colori in giochi, app e menu.

Modalità notturna con filtri, luminosità regolabile, dimmer del controller, pulsante di accensione e opzioni di programmazione.

Un corso di base gratuito sull’accessibilità dei giochi per gli sviluppatori che verrà lanciato su Microsoft Learn alla fine di ottobre.

Ricorda che in questo momento puoi accedere a un ampio catalogo di giochi se hai un abbonamento a Xbox Game Pass.