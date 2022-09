Xbox riceverà più giochi giapponesi in futuro

Xbox fatica a consolidarsi nel mercato giapponese, cosa che deriva, tra l’altro, dal mancato supporto ricevuto dagli sviluppatori giapponesi da parte di Microsoft. Questo è qualcosa che è stato cambiato e migliorato negli ultimi anni, e ora Phil Spencer, Presidente di Xbox, e Sarah Bond, Vice Presidente, hanno confermato che altri giochi sviluppati dagli studi giapponesi arriveranno su Xbox in futuro..

Non a caso, in una recente intervista a IGNBond lo ha confermato Ci sono già più di 150 giochi giapponesi su Xbox Series X/S e molti altri arriveranno in futuro. Tanto che Spencer ha commentato che Microsoft sta lavorando duramente per creare giochi che attirino il pubblico giapponese e che “diversi produttori di giochi giapponesi” stanno per portare i loro giochi nell’ecosistema Xbox nel prossimo futuro.

Un buon esempio di questo Il recente annuncio che Kojima Productions sta lavorando a un gioco esclusivo per Xbox Per sfruttare la potenza del cloud, per non parlare del fatto che diversi editori giapponesi come Atlus hanno iniziato a portare i loro titoli sulle piattaforme Microsoft, cosa che dovrebbe contribuire a rendere l’ecosistema Xbox più attraente per il pubblico giapponese.

Approfitta di tutto questo, te lo ricordiamo Persona 5 RealeUno dei migliori giochi JRPG di sempre, vieni a Xbox Game Pass Sia per PC che per Xbox in seguito 21 ottobre. Se vuoi stuzzicare l’appetito, ti consigliamo di dare un’occhiata Analitica A cui ci siamo dedicati quando è stato lanciato su PS4.