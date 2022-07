Squadra X-Box Si sono impegnati molto in tutti i mesi in cui le nuove console sono state sul mercato per quanto riguarda il sistema operativo, dal momento che sono costantemente al lavoro per correggere i bug che si verificano. Oggi, Xbox rilascia un aggiornamento per risolvere un grave problema con la schermata Home, Ciò ha colpito alcuni utenti qualche tempo fa.

Attraverso il suo account Twitter ufficiale, Xbox Engineer, Eden Marie, ha commentato e dettagliato il nuovo aggiornamento, che ha interessato la schermata iniziale della console. fondamentalmente, Il problema era che alcune icone non venivano visualizzate correttamente, come la sezione “I miei giochi e app”, che non può essere inserito.

Xbox rilascia un aggiornamento per risolvere un grave problema della schermata Home

Pensiamo di aver identificato e spinto una modifica del servizio che risolverebbe il problema per cui la console si avvia su una schermata iniziale vuota/riquadro di suggerimenti rapidi. A seconda di dove è stata applicata la modifica e quando si è verificato il problema, potrebbe essere necessario riavviare due volte per assicurarti di ottenerla. – Eden Marie (@neonepiphany) 20 luglio 2022

Come possiamo vedere nel tweet, Eden Marie ha dettagliato quanto segue (tradotto): “Riteniamo di aver identificato e inviato una modifica del servizio che risolverà il problema per cui la console inizia a riprodurre una schermata iniziale vuota. A seconda di dove viene applicata la modifica e quando si verifica il problema, potrebbe essere necessario riavviare due volte per assicurarti di averlo.”

Buone notizie per tutti gli utenti che hanno riscontrato il problema e ora finalmente la sua tanto attesa soluzione. Ricorda che per rendere effettivo l’aggiornamento, Si consiglia di riavviare la console due volte prima di vedere gli effetti. Una correzione molto rapida arriva dal dipartimento di ingegneria di Microsoftdove sono stati attenti ai commenti dei giocatori.