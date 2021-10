Xbox: sentiti libero di lavorare con Crystal Dynamics per Perfect Dark

Editoriale: i giochi / Sito di social network Facebook / Twitter / Youtube / Instagram / Notizia / discordia / Forum / cavo

The Initiative, un team appena formato presso Xbox Game Studios, è un vero dream team perché include creatori che sono stati coinvolti in molti dei giochi di maggior successo della generazione passata. Ci sono voluti diversi mesi per capire su cosa stesse lavorando lo studio Fino a quando non è stato rivelato che torneranno oscurità totaleL’annuncio che ha fatto rumore. Di recente, è stato riferito che l’iniziativa non è sola in questo compito e che Lavorerai con Crystal Dynamics, che ha sollevato dubbi, ma secondo il capo di Xbox Game Studios, qualcosa che vale la pena celebrare.

Microsoft ha colto l’unica opportunità di lavorare con Crystal Dynamics

Integrazione Crystal Dynamics, responsabile della recente trilogia di Cavaliere della tomba E il controverso vendicatori di meraviglia È qualcosa di cui abbiamo parlato per settimane in cui un team di dimensioni di iniziativa non sembra aver bisogno di aiuto. Tuttavia, questo è più comune di quanto pensi nei giochi e più di quanto aiuti, È una collaborazione creativa nata da un’opportunità unica. Quanto sopra è stato rivelato da Matt Booty, Presidente di Xbox Game Studios, che era presente allo show Giochi un po’ divertenti (attraverso Bolt da gioco), dove ha parlato del modo in cui si è svolto questo incontro.

Riuscirà Crystal Dynamics a dare l’identità al protagonista oscurità totale?

Secondo il capo di Xbox Game Studios, Microsoft ha appreso che lo studio Square Enix Crystral Dynamics aveva spazio per lavorare su un progetto e ha subito pensato all’iniziativa e oscurità totale: “Abbiamo un team che ha esperienza nella costruzione del tipo di cose che sviluppiamo e ha lavorato con alcune delle persone che sono ora disponibili. Non era una situazione standard perché generalmente non si presentano come una specie di studio. Sto sviluppando come fanno gli altri, ma abbiamo trovato un modo per farlo funzionare e penso che sia dovuto ad alcune delle connessioni personali che abbiamo avuto. Sono entusiasta di questo, proprio in termini di ciò che aggiunge al squadra che hai già in The Initiative e, ancora una volta, questa è una risorsa così preziosa nel settore in questo momento che non è da non perdere”.

Considerando ciò che dice Matt Booty, Crystal Dynamics è probabilmente responsabile di dare l’identità del protagonista oscurità totaleBene, se c’è una cosa da notare sullo studio è che ha fatto lo stesso con Lara Croft dopo anni in cui il franchise non riusciva a trovare la sua strada.

