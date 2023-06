Xbox temeva che Starfield sarebbe stato un’esclusiva per PS5, quindi ha preso la decisione più drastica: ha acquistato Bethesda

Uno degli aspetti più interessanti della causa tra FTC e Microsoft è la scoperta dell’interno del settore. Una delle cose più interessanti è legata a Starfield e al modo in cui il titolo di Bethesda ne è diventato uno dei motivi principali Diventa proprietario di ZeniMax.

Come raccolto in il bordoVenerdì scorso, Phil Spencer ha annunciato che Sony ha una regola di pagamento regolare per impedire il rilascio di opere diverse su Xbox. Con quella posizione sul tavolo, la decisione sembrava chiara:

“Quando abbiamo acquisito ZeniMax, uno dei motivi era perché Sony aveva un accordo con Deathloop e Ghostwire… per convincere Bethesda a non vendere quei giochi su Xbox. Quindi la discussione su Starfield quando abbiamo scoperto che Starfield potrebbe potenzialmente essere saltando Xbox.” Non potevamo essere in una posizione di console al terzo posto in cui siamo rimasti ulteriormente indietro nella nostra proprietà dei contenuti, quindi abbiamo dovuto proteggere i contenuti per rimanere fattibili nel business.”

È stato 7.500 milioni di dollari che Microsoft ha dovuto pagare Per acquistare ZeniMax Media e ottenere potenti franchise casalinghi come The Elder Scrolls e Fallout. Spencer ha continuato a puntare il dito contro Sony per quanto riguarda le sue politiche per emarginare Xbox nel mercato.

“Ogni volta che pubblichiamo un gioco su PlayStation… Sony prende il 30 percento delle entrate che realizziamo sulla loro piattaforma e poi usa quei soldi tra le altre entrate che devono fare per cercare di ridurre la sopravvivenza di Xbox nel mercato. Abbiamo provato a competere, ma come ho detto, negli ultimi 20 anni non siamo stati in grado di farlo in modo efficace”.

In ogni caso, la discussione tra FTC e Microsoft su un possibile acquisto di Blizzard da parte di Activision è ancora nell’aria. da parte sua, campo stellare Arriverà su Xbox Series X/S e PC il 6 settembre.

In ExtraVita | Siamo rimasti delusi da tutti i Redfall di Microsoft dal lancio di Xbox Game Pass

In ExtraVita | 25 avventure di Indiana Jones nel mondo dei videogiochi: dall’Atari 2600 al nuovo gioco Bethesda