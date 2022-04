Xbox vuole inserire annunci nei giochi gratuiti, come se fossero su YouTube o Spotify

Non c’è niente di peggio che giocare a un videogioco e la batteria della console si sta esaurendo. Il gioco si interrompe e devi trovare il cavo per continuare il divertimento. Anche se potrebbe essere ancora peggio per i giocatori Xbox: in futuro potrebbero saltare un annuncio nel bel mezzo di una partita e dovrebbero guardarlo senza poterlo giocare.

Questa strategia, simile a quanto accade su YouTube o Spotify in piena operatività, è quella che si sta sviluppando Microsoft come calcoli interessato al commercio. Secondo questo portale, l’azienda creerà un programma pubblicitario per offrire a “marchi selezionati” la possibilità di acquistare annunci che appariranno nei giochi gratuiti per la sua videoconsole.





Esplora i percorsi per non ostacolare l’esperienza

Il medium ha parlato con due operatori che lavorano a questo programma, che hanno confermato che stanno cercando le formule giuste in modo che gli annunci non offuschino l’esperienza di gioco e non irritino i giocatori e che l’ultima cosa che vogliono fare è smettere giocando per vedere un annuncio che probabilmente non gli interessa nemmeno.

In questo senso, secondo le fonti, gli annunci possono apparire come cartelloni pubblicitari digitali nei giochi in modo che non siano troppo aggressivi. Inoltre, Microsoft non riceverà alcun introito pubblicitario poiché andrà tutto allo sviluppatore del gioco e alla società di tecnologia pubblicitaria che inserisce l’annuncio.

Microsoft sceglierà quali marchi possono inserire i propri annunci

Tuttavia, non è ancora noto se questi annunci potrebbero apparire in un altro modo e se includerebbero video o audio, il che è molto più fastidioso che se fosse solo testo. Non è inoltre noto se Microsoft e Xbox si siano rivolti a determinati marchi per offrire questi spazi nell’ambito del nuovo schema pubblicitario. Dall’azienda hanno assicurato ai media che non avevano nulla da condividere su questo lavoro.

In alcuni giochi ci sono già delle pubblicità… ma sono segrete

Quello che Microsoft vuole fare con alcuni giochi Xbox è molto diverso da quello che sta effettivamente accadendo in alcuni giochi come FIFA, dove i cartelloni pubblicitari fanno il loro lavoro da anni. Sebbene siano certamente simili, questi tipi di annunci possono essere un po’ più invadenti. Quindi l’azienda deve trovare il giusto equilibrio per garantire che gli annunci non interrompano il gioco. Pertanto, creerai un mercato privato in cui solo marchi selezionati possono inserire annunci nei giochi in modo non invasivo.





Questa offerta non richiederà molto tempo per arrivare su Xbox. Come previsto interessato al commercio Potrebbe essere rilasciato nel terzo trimestre di quest’anno.