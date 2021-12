XFX BC-160 è disponibile in Cina per $ 2000 USD

Scheda grafica per il mining di criptovalute AMD/XFX BC-160 È stato lanciato sul mercato cinese al prezzo di 2000 dollari.

AMD/XFX BC-160: GPU mineraria da 70 Mh/s per $ 2000

Carta dei fotografi BC-160 Per il mining utilizza GPU Navi 12 8 GB di VRAM e memoria HBM2. Questo modello è disponibile nel mercato cinese ad un prezzo di circa 2000 dollari, fornisce prestazioni 70MHz/sec.

La GPU Navi 12 è basata sulla tecnologia di processo a 7 nm di TSMC e dispone di processori Stream 2304. (36 unità aritmetiche). La dimensione della memoria è di 8 GB HBM2 con bus a 1024 bit. La memoria ha un clock di 1,6 Gbps, il che significa 512 GB/s di larghezza di banda.

Come possiamo vedere, questa scheda grafica non ha un’uscita video, quindi il suo unico scopo è estrarre criptovalute infinitamente velocemente. Il sistema di raffreddamento utilizzato dall’XFX sembra essere dotato di una ventola di tipo soffiante, collocata in un coperchio che copre l’intera scheda. Al contrario, l’XFX BC-160 richiede due connettori a 8 pin per funzionare.

GPU Navi 12 utilizzata per PC Apple Mac con il Radeon Pro V550Non è stato rilasciato al mercato di massa. apparentemente, XFX S AMD Stanno sfruttando questa GPU per lanciarla solo come variante mineraria.

la carta BC-160 Offre un tasso di hash 70MHz/sec Che si ottiene principalmente dalla grande larghezza di banda di memoria di 512 GB/sec. Le prestazioni di mining sembrano essere superiori a quelle dell’RX 6800 XT, che in genere ha prestazioni di mining di 64 Mh/s.

Questo modello è incluso in aliexpress A circa $ 2000, $ 450 è più costoso di RX 6900 XT (Navi 21 XTXH). Vi terremo aggiornati con tutte le novità.