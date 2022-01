Xiaomi 12 Ultra, con un modulo fotografico rettangolare a quattro sensori, è trapelato

Resta sempre meno vedere la serie Xiaomi 12 coronata da questo presunto Xiaomi 12 ultra. Il top di gamma non si presenta, strategicamente, in una cornice ideale dove Xiaomi 12e Xiaomi 12X S Xiaomi 12 Pro Erano uomini vestiti. Il motivo è chiaro: Il marchio ha bisogno di più tempo per finire di modellare il telefono cellulare più ambizioso, che competerà con l’ammiraglia a metà anno.

Tuttavia, a poco a poco compaiono nuove informazioni. Questa volta, quella che sembra essere l’unità finale su cui verranno montati i quattro sensori della fotocamera è trapelata. Unità, tra l’altro, Manterrà la caratteristica forma della scatola nera Sul corpo principale dello smartphone.

Questa è la fotocamera Xiaomi 12 Ultra

attraverso De Webo Otteniamo quello che sembra essere il diagramma finale della fotocamera: 50 + 48 + 48 + 48 Megapixel. Mettiamolo in chiaro: il sensore principale sarà nientemeno che l’obiettivo Samsung GN5 da 50 megapixel, sensore da 1/1.57 pollici e pixel da 1 µm.

Sopra, avremo un obiettivo con zoom doppio da 48 MP e appena sotto ci sarà un obiettivo da 48 MP con capacità di zoom 5x e, infine,Sensore da 48 MP con zoom analogico 10x a destra del sensore principale. Cioè, affronteremo un gruppo molto potente in grado di catturare dettagli a lunghe distanze. A questi quattro sensori dobbiamo ancora aggiungere l’emettitore di infrarossi e il sensore di luce flash a due gradi.

e continua con Voci confermatoL’alleanza con Leica sembra più che certa: l’azienda tedesca specializzata in dispositivi ad alta risoluzione la sosterrà Insieme alle innovazioni AI sviluppate appositamente da Xiaomi. Sembra che il completamento della partnership tra Huawei e Leica favorirà Xiaomi, diventando una nuova collaborazione nel medio termine.

foto di copertina | LetsGoDigital, Progetto grafico di Parvez Khan (noto come concetto tecnico)