Xiaomi 12 Ultra debutterà con una nuova fotocamera e il miglior processore Qualcomm

Alla fine dello scorso anno Xiaomi Xiaomi phone 12 annunciato in Cinaha detto saranno i telefoni cellulari Arrivo in Spagna e in altri paesi entro pochi giorni. Quello che non è stato ancora ufficialmente nominato lo è Xiaomi 12un modello di cui parlavamo da tempo ma che per qualche motivo non è stato introdotto con il resto della famiglia.

Precedenti leak parlavano dell’utilizzo di un sistema di fotocamere simile a quello dello Xiaomi 11 Ultra, Allo stesso modo, l’S22 Ultra utilizzerà un hardware simile a quello dell’S21 Ultra. La verità è che il telefono Samsung è migliorato nella fotocamera, tuttavia il loro hardware non è cambiato molto.

Xiaomi 12 Ultra debutta con fotocamera e processore

Il Ultimi dati Notano che Xiaomi 12 Ultra avrà un sensore principale da 50 megapixel, un obiettivo zoom 5x da 48 megapixel e un grandangolo da 48 megapixel. Inoltre, ci saranno modifiche agli obiettivi della fotocamera che dovrebbero influenzare e migliorare la qualità delle foto.

Il sensore principale sarà il nuovo modello Sony, l’IMX8xx il cui modello esatto non è ancora noto.

Prima con Snapdragon 8 Gen 1 Plus

altro Informazione Sottolinea che il motivo per cui questo telefono uscirà in seguito è perché avrà il nuovo processore di Qualcomm, che presumiamo si chiamerà Snapdragon 8 Gen 1 Plus. È La seconda voce punta in quella direzione.

Sarà il primo smartphone a utilizzarlo, cosa che non è successa con gli Xiaomi 12 e 8 Gen 1 da quando Motorola è andato avanti con esso. Telefono Moto Edge 30X. Naturalmente, la stessa cosa accade questa volta e Motorola sta andando avanti di nuovo.

