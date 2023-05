Xiaomi 14 Pro potrebbe arrivare in due differenti versioni con una sorpresa sul display

Xiaomi si è posizionata come uno dei più grandi giocatori nella gamma di fascia alta grazie a un’impressionante famiglia di telefoni, come Xiaomi 13 Ultra introdotto di recente. Bene, guarda, abbiamo già un fascicolo Primi dettagli di Xiaomi 14 Pro.

O meglio dovremmo dire Xiaomi 14 Pro, perché con questa release il produttore asiatico potrebbe sorprenderci con due differenti versioni Questo modello Pro. O è da questo che deriva Condividi DigitalChatStation, Una delle fonti più attendibili del settore che ha fornito i primi dettagli in merito al prossimo flagship di casa Xiaomi.

Due copie di Xiaomi 14 Pro e tanta potenza

Innanzitutto, la fonte di questo leak parla di due diverse versioni. UN Il primo modello a schermo piatto che offre una ricarica rapida da 90 W. Inoltre, Xiaomi 14 Pro dovrebbe essere più vitaminico e avrà uno schermo curvo e una ricarica rapida da 120 W.

Va notato che l’idea non è così folle, soprattutto quando Xiaomi ha già fatto questa mossa con altri modelli. In questo modo avremo un lancio globale di Xiaomi 14 Pro, così come un secondo Xiaomi 14 Pro Plus virtuale che rimarrà sul mercato asiatico, sicuramente esclusivamente in Cina.

Xiaomi 13Pro | Xiaomi

E il resto delle funzionalità? Beh, lo sappiamo Entrambi i modelli saranno dotati di ricarica wireless da 50 W. Dettagli interessanti. Anche se siamo anche riusciti a scoprire il core in silicio che darà vita a Xiaomi 14 Pro. E poiché non potrebbe essere altrimenti, sarà Qualcomm a fornire il suo processore di punta, Snapdragon 8 generazione 3, In modo che Xiaomi 14 Pro offra il miglior hardware.

Stiamo parlando di Processore non ancora introdottoTuttavia, offrirà un miglioramento significativo rispetto al suo predecessore, il popolare Snapdragon 8 Gen 2 che dà vita all’ammiraglia di punta in questo segmento. Le voci indicano velocità di clock fino a 3,7 GHz e un’architettura leggermente rinnovata con una configurazione di base 1 + 5 + 2 per offrire una potenza senza precedenti.

Certo, è ancora troppo presto per confermare questi dati. Il motivo principale Se si tiene conto che Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro non hanno visto la luce fino a febbraio, allora il lancio di Xiaomi 14 Pro non avverrà sicuramente fino a febbraio 2024.