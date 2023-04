Xiaomi abbassa il prezzo della bestia economica più consigliata

Uno dei migliori dispositivi Xiaomi che ha visto la luce negli ultimi tempi si è schiantato su Amazon.

Il retro dello Xiaomi 12T.

Amazon mette uno dei migliori smartphone Xiaomi che puoi acquistare in questo momento su un piatto d’argento. Lui Xiaomi 12T Crolla 197 euro di sconto sulla sua versione più potenteCon 8 GB di memoria casuale e 256 GB di memoria interna. Hai l’opportunità di portare a casa un mostro con il quale puoi svolgere qualsiasi compito ti venga in mente.

Dispositivo cinese Continua ad essere venduto a 649,99€ sullo store ufficiale XiaomiGrazie ad Amazon, aggiornerai il tuo autista quotidiano miglior prezzo. ha tutto ciò di cui potresti aver bisogno, Il suo profilo completo e le sue caratteristiche all’avanguardia ne fanno un dessert da meno di 500 euro.

Xiaomi 12T Visualizza su Amazon.co.uk: Xiaomi 12T

Lo schienale liscio e le linee arrotondate di Xiaomi vi faranno innamorare, stiamo parlando di un cellulare ben costruito. Il suo schermo trasuda qualità, però Diagonale 6,67 pollici, tecnologia AMOLED, risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Un pannello completo di alta qualità dove puoi goderti appieno i tuoi contenuti preferiti.

Questo è un telefono cellulare molto potente, un dispositivo che include uno dei migliori processori realizzati da MediaTek. Lui Dimensioni 8100 Ultra Ti permetterà di divertirti Le applicazioni più esigenti e i giochi più avanzatiNon ti perderai nulla. Inoltre, come già saprai, ti porterai a casa la versione più completa, con 256 GB di storage.

MediaTek Dimensity 8100 Ultra

8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna

Display AMOLED da 6,67 pollici, risoluzione Full HD+ e 120Hz

3 telecamere posteriori

Batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 120 W

NFC e 5G

Non aver paura di scattare, otterrai buone foto con esso Tripla fotocamera posteriore Il nostro protagonista. Viene fornito con una varietà abbastanza ampia di sensori, fanno un ottimo lavoro in tutti i tipi di situazioni. lei ha Fotocamera principale da 108 MPUN angolo ampio 8 megapixel e Fotocamera macro da 2 megapixel.

Questo Xiaomi non manca nemmeno nel reparto autonomia, include una batteria da 5000 mAh in grado di ricaricarsi ad altissima velocità. La tecnologia di ricarica rapida da 120 W ti consentirà di recuperare un’enorme quantità di energia in pochi minuti.non uscirai mai di casa con il tuo restante 10%.

Vuoi un telefono cellulare completo e potente di cui non devi preoccuparti di nulla? Stai cercando un dispositivo in cui vivere l’esperienza di fascia alta senza spendere molto? Lo Xiaomi 12T è uno dei migliori acquisti che posso prendere in considerazione ed è un’opzione con cui non puoi sbagliare. Sai già, è uno dei più grandi sconti che abbiamo visto, quindi non pensarci troppo.

