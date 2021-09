Xiaomi Civi non sarà venduto globalmente

Xiaomi Qualche giorno fa sul tuo nuovo dispositivo CV Per il produttore di smartphone di fascia media, viene fornito con Qualcomm SoC Snapdragon 778G Dimensioni dello schermo OLED 120Hz.

Tuttavia, non sarà possibile acquistarlo in nessun negozio a livello globale, poiché la società ha annunciato che Xiaomi Sivvi Sarà esclusivo per la Cina continentale.

L’azienda cinese ha confermato di Insalata Android Che Xiaomi Civi “rimane un dispositivo esclusivo per la Cina”.

Xiaomi Sivvi

Nonostante tutto, è possibile che xiaomi Ha rinominato il telefono per entrare nel mercato globale e non sarebbe la prima volta che apporta questo tipo di modifiche ai dispositivi venduti al di fuori della Cina.

Civi è un’alternativa alla serie copia E il suo costo in Cina da 2599 yuan (circa $ 400 USD) ed è disponibile in tre colori: blu, nero e rosa.

Una delle caratteristiche più importanti Xiaomi Sivvi È il tuo schermo Doppio OLED curvo 6,55 pollici 1080p con 120 Hz. Inoltre, ha un sistema a tripla fotocamera: un obiettivo primario da 64 MP, un obiettivo ultra grandangolare da 8 MP, un obiettivo macro da 2 MP e una fotocamera selfie da 32 MP.

Ha una ricarica rapida da 55 W, 12 GB o 8 GB di RAM, 128 GB o 256 GB di spazio di archiviazione e una batteria da 4.500 mAh.

