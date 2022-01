Xiaomi debutta con la “Pure Mode” della MIUI sui suoi primi dispositivi

Notizie correlate

Xiaomi è uno dei marchi che sta aggiornando di più la sua interfaccia, il livello software che gira su Android. La maggior parte delle aziende, come Samsung con un’interfaccia utenteVengono aggiornati una volta all’anno, forse due volte, ma Xiaomi di solito fornisce nuove funzionalità su base abbastanza regolare. L’ultima cosa che ha iniziato a raggiungere gli utenti (anche se non in Spagna) è “Pure Mode”, di cui abbiamo già parlato Settembre dell’anno scorso.

Ora questa funzionalità ha iniziato a essere implementata in generale per gli utenti MIUI in Cina e sarebbe logico aspettarsi che arrivi in ​​Spagna in futuro.

Cos’è la MIUI “Modalità pura”

Ciò che fa questo livello software è analizzare quali installazioni ha effettuato l’utente che non hanno superato il processo di revisione in MIUI. L’APK potrebbe essere stato installato manualmente o da una fonte non esaminata.

Se il sistema lo ritiene necessario, limita le capacità di quel gioco o programma se si scopre che potrebbe danneggiare il sistema.

Ovviamente, queste azioni possono essere disattivate se non vogliamo che il telefono cellulare controlli tutti i programmi e le installazioni che eseguiamo su di esso.

Se questa funzionalità vi sembra familiare è perché è stata vista anche sui cellulari realme, OnePlus e OPPO in Cina, nello specifico in Sistema operativo a colori 12. Naturalmente, nel caso della MIUI, l’applicazione specifica viene rivista prima dell’installazione, e non dopo, come accade in Color OS.

Funzioni in modalità pura

Ci sono quattro funzioni in questo modulo Impostazioni MIUI:

Rilevamento di virus : utilizzato per rilevare se sono presenti virus o malware nascosti all’interno dell’app.

: utilizzato per rilevare se sono presenti virus o malware nascosti all’interno dell’app. informativa sulla privacy : utilizzato per rilevare se l’app sta raccogliendo dati personali dell’utente a loro insaputa e senza consenso.

: utilizzato per rilevare se l’app sta raccogliendo dati personali dell’utente a loro insaputa e senza consenso. rilevamento della compatibilità : ci dice se l’applicazione è compatibile con il nostro cellulare.

: ci dice se l’applicazione è compatibile con il nostro cellulare. revisione manuale: le app consentite in modalità pura vengono esaminate da utenti reali, non solo dal sistema.

Se questa funzione è attiva, non saremo in grado di installare applicazioni che il sistema rileva come non sicure, al fine di proteggere il sistema.

Potrebbe interessarti

Segui gli argomenti che ti interessano