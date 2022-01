Xiaomi ha iniziato a testare MIUI 13 e Android 12 su uno dei suoi telefoni più venduti del 2021

Xiaomi sta già finalizzando i suoi dettagli per iniziare il lancio globale di Interfaccia MIUI 13E la maggior parte dei dispositivi su cui lavori funzionerà sotto l’ombrellone Android 12. solo ieri Li abbiamo informati quella famiglia Xiaomi Mi 11 Lite Sto per ricevere questa nuova versione, una serie di dispositivi a cui presto si aggiungeranno i best seller PICCOLO F3.

E così possiamo leggerlo XiaomiHanno ancora una volta fatto trapelare uno screenshot del codice sorgente della MIUI 13 Confermerà che questo dispositivo sarà uno dei primi Xiaomi a poter ricevere questo programma.

POCO F3 sarà uno dei primi telefoni a ricevere MIUI 13 Global

Se diamo un’occhiata più da vicino allo screenshot condiviso da Xiaomiui, possiamo vedere come Xiaomi abbia già iniziato i suoi test interni per adattare la MIUI 13 basata su Android 12 sul POCO F3, In questo caso è sotto V13.0.0.1.SKHMIXM, a conferma di ciò su una ROM firmware globale.

POCO F3, quindi, si unirà ai test che l’azienda asiatica sta conducendo nei giorni scorsi con la famiglia, come Redmi Note 10 o Xiaomi Mi 11 Lite, Dispositivi che riceveranno presto questa versione grazie alla prima fase del rollout globale di questo software.

Questi saranno i primi telefoni Xiaomi, Redmi e POCO che potranno aggiornarsi ufficialmente alla MIUI 13 Global

Come abbiamo accennato in dettaglio in dimensione anteriorePOCO F3 non sarà l’unico a ricevere questo aggiornamento in primo luogo, e basta Xiaomi ha condiviso un elenco abbastanza completo di terminali che sono stati inseriti nella prima fase di pubblicazione Ciò avverrà nel primo trimestre di quest’anno.

Tra questi possiamo trovare:

fonte | Xiaomi