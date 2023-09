Xiaomi ha la sveglia intelligente economica perfetta per evitare di arrivare in ritardo a lezione o al lavoro quest’anno

Sei uno di quelli che considera la sveglia il suo peggior nemico e di solito ti addormenti ogni mattina? Se è così, arrivare in orario a lezione o al lavoro sarà molto più semplice con una sveglia intelligente come questa Orologio intelligente Xiaomi Mi. Soprattutto ora che è un affare sul sito del marchio. Lì puoi trovarlo a soli 29,99€ con spedizione gratuita.





Schermo intelligente con Assistente Google – Xiaomi Mi Smart Clock X04G, 4 pollici

Acquista Xiaomi Mi Smart Watch al miglior prezzo

Xiaomi ha un prezzo consigliato normale per questo orologio di € 49,99. Ora, giusto in tempo per iniziare il ciclo e tornare al lavoro, tocca a noi Per 20 euro in menoAl prezzo di 29,99 euro. Nel prezzo è inclusa anche la spedizione gratuita.

Se l’hai già guardato qualche volta, saprai che Mi Smart Clock è una sveglia intelligente, che combina le funzioni di altoparlante e schermo con la connettività WiFi per essere la nostra sveglia ogni mattina.

per lui Lo schermo è di 4 pollicicon un pannello LED di base sul quale vengono presentati tramite simboli dati come ora, temperatura, giorno o ora.

D’altronde a lui Altoparlante Offre una gamma vocale completa Con una potenza di 1,5 watt di potenza più funzioni “intelligenti”, oltre ad un microfono con cui possiamo interagire con la nostra voce. Quindi, possiamo godere della sua compatibilità con assistente google Controlla la tua installazione domotica o imposta allarmi o timer.

Dispone anche di pulsanti fisici con un pulsante dedicato con il quale possiamo staccare il microfono per mantenere la nostra privacy quando lo riteniamo opportuno ed evitare anche azioni indesiderate quando parliamo.

Puoi regolare la luminosità dello schermo, cosa che ci tornerà utile, ad esempio, quando ci svegliamo nel cuore della notte. Ci permette anche di configurare un “effetto alba” per aiutarci a svegliarci non solo con il suono, ma anche con l’illuminazione sullo schermo.

Tra le sue altre funzioni pratiche Dispositivo integrato Chromecast E, naturalmente, viene fornito con connettività Bluetooth 5.0 e WiFi di base.

