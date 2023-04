Xiaomi ha lanciato la serie Redmi Note 12 – Technocio

La serie Redmi Note 12 continua a offrire funzionalità esclusive dai modelli di punta ai dispositivi di fascia medio-alta, ridefinendo la fotografia e l’esperienza dell’utente.

Oggi in Colombia, Xiaomi ha annunciato il tanto atteso lancio regionale della serie Redmi Note 12 per l’America Latina con il lancio di due dispositivi interessanti: Redmi Note 12 Pro+ 5G e Redmi Note 12.

Basandosi sullo straordinario successo della serie Redmi Note 11, la serie Redmi Note 12 è arrivata per apportare miglioramenti entusiasmanti alle funzionalità che contano di più per i suoi fan. Questi miglioramenti includono il sistema della fotocamera, la durata della batteria, la velocità di ricarica e il design intuitivo, il tutto a un prezzo eccezionale. Con il lancio regionale della serie Redmi Note 12, Xiaomi ribadisce ancora una volta il suo impegno nel rendere le funzionalità degli smartphone all’avanguardia accessibili a più persone in tutto il mondo e in America Latina.

Funzionalità uniche che invitano gli utenti a “celebrare la vita”

La stella della serie Redmi Note 12 è il Redmi Note 12 Pro + 5G[1] Con il suo potente sistema a tripla fotocamera: una fotocamera principale da 200 MP con OIS, una fotocamera ultra grandangolare e una fotocamera macro, questo dispositivo mira a ridefinire la fotografia nel segmento degli smartphone di fascia alta e media.

Redmi Note 12 Pro + 5G delizierà gli utenti con il suo luminoso e vivido display AMOLED Flow a 120Hz, che supporta Dolby Vision® e Dolby Atmos®. In combinazione con i suoi materiali P-OLED flessibili che consentono cornici più sottili, questo dispositivo consente un’esperienza visiva impressionante e coinvolgente.

Redmi Note 12 Pro + 5G ha una tipica velocità di ricarica di punta, con HyperCharge[2] Batteria da 120 W e 5000 mAh a lunga durata per un uso quotidiano prolungato anche durante il consumo di contenuti pesanti. Le prestazioni 5G fluide e affidabili sono garantite dal chipset MediaTek Dimensity 1080 ad alte prestazioni.

Redmi Note 12 Pro + 5G avrà un prezzo di lancio di Rs $ 2.699.900 pesos e sarà disponibile dal 18 aprile nei negozi Xiaomi, negli operatori mobili come Claro e Movistar, nonché nei negozi fisici e online come Éxito, Alkosto, Ktronix, Alkomprar, Falabella e nei negozi di elettronica come Xiaomi-Store.co . Per le prime persone che acquisteranno questa attrezzatura, potranno acquistare lo Xiaomi Smart Band 7 Pro* in modo assolutamente gratuito.

*Pacchetto disponibile fino ad esaurimento scorte*

Goditi sempre prestazioni fluide e impressionanti

Ogni dispositivo della serie supera le aspettative oltre la sua fascia di prezzo. Redmi Note 12 offre grandi prestazioni e un’esperienza di intrattenimento migliorata. Con gli schermi AMOLED a 120Hz, gli utenti potranno godere di una straordinaria qualità delle immagini con colori accurati. Alimentato rispettivamente dall’ultima piattaforma mobile Snapdragon 4 Gen 1 e Snapdragon 685, le operazioni sono fluide e fluide, consentendo un facile multitasking con una maggiore efficienza energetica.

Redmi Note 12 offre una ricarica rapida da 33 W e una batteria da 5000 mAh (tipica) a lunga durata, il che significa che gli utenti possono utilizzare più app e scattare più foto senza preoccuparsi delle prestazioni della batteria. Aggiungete a ciò una potente tripla fotocamera AI, un’impressionante modalità notturna e una serie di filtri e funzioni divertenti e utili, e questo dispositivo mette la potenza della fotocamera precedentemente riservata ai telefoni di punta a prezzi convenienti alla portata di più utenti.

Il prezzo base di Redmi Note 12 sarà $ 932.900e il prezzo di lancio di $ 799.900sarà disponibile dal 13 aprile nei negozi Xiaomi, in operatori mobili come Claro, Movistar, Wom, Alkosto, Ktronix, Alkomprar, Éxito, Falabella, Flamingo, Cencosud e Xiaomi-Store.co.

Specifiche rapide della serie Redmi Note 12:

Redmi Nota 12 Pro + 5G Redmi Nota 12 uno schermo 120Hz 6,67 pollici FHD+ Flow AMOLED 120 Hz 6,67 pollici FHD + AMOLED fotocamera posteriore Fotocamera principale da 200 megapixel Fotocamera ultra grandangolare da 8 MP Fotocamera macro da 2 mega pixel Fotocamera principale da 50 megapixel Fotocamera ultra grandangolare da 8 MP Fotocamera macro da 2 mega pixel fotocamera frontale Fotocamera frontale da 16MP Fotocamera frontale da 13 megapixel Dimensioni e peso 162,9 mm x 76 mm x 8,98 mm 210,5 grammi 165,66 mm x 75,96 mm x 7,85 mm 183,5 grammi Guaritore Tecnologia multimediale Dimensione 1080 bocca di leone® 685 RAM+ROM LPDDR4X Archiviazione UFS 2.2 batteria & critico 5000 mAh Ipercarica da 120 watt 5000 mAh Ricarica rapida da 33 W La mia voce Doppi altoparlanti Dolby Atmos® Jack per cuffie da 3,5 mm Jack per cuffie da 3,5 mm Connessione Doppio 5G Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 NFC[3] esplosione infrarossa allegare: – 2G: GSM: 850 900 1800 1900MHz -3G: WCDMA: 1/2/4/5/6/8/19 -4G: LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66 – Rete 4G: LTE TDD: 38/40/71 -5G: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78 Doppia SIM + microSD Wi-Fi 2,4 GHz, 5 GHz Bluetooth 5.0 NFC esplosione infrarossa allegare: – 2G: GSM: 850 900 1800 1900MHz -3G: WCDMA: 1/2/4/5/6/8/19 -4G: LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/6 – Rete 4G: LTE TDD: 38/40/41 protezione Sensore di impronte digitali laterale Sblocco facciale AI varianti 8 GB + 256 GB 4GB+64GB, 4GB+128GB, 6GB+128GB, 8 GB + 128 GB, Archiviazione espandibile fino a 1 TB colore Midnight Black, Polar White e Sky Blue Grigio Onice, Verde Menta, Blu Ghiaccio

[1] La potenza di uscita massima potrebbe non essere di 120 W a seconda delle diverse tensioni di ingresso in alcune aree.

[2] La connettività 5G può variare in base alla disponibilità regionale e al supporto dei gestori locali.

[3] La disponibilità di NFC può variare in base al mercato.