Xiaomi ha lanciato una nuova mangiatoia intelligente per animali

Le parole novità e intelligente sono praticamente inseparabili, ed è certamente raro vedere un prodotto di marca che non abbia questo tipo di funzioni viceversa. Un altro buon esempio è la seconda generazione del dispositivo che il marchio ha appena lanciato, il Pet Feeder, che ha funzioni uniche nella maggior parte dei dispositivi di questo tipo disponibili sul mercato. Andiamo a conoscere tutti i dettagli di questo nuovo dispositivo che sta per essere lanciato In vendita in Spagna.

Tutto quello che ci offre il nuovo Xiaomi Smart Pet Food Feeder 2

Al giorno d’oggi, chi lascia un animale domestico a casa non deve smettere di vedere le sue condizioni, grazie alle telecamere di sorveglianza, che con un budget limitato ci permettono di vedere cosa sta facendo in ogni momento. Non c’è problema a dar loro da mangiare, poiché esistono anche mangiatoie intelligenti Può creare abitudini negli animali domesticiattraverso il quale puoi mantenere una vita sana con una dieta adattata alle tue esigenze.

Novità in questo caso Alimentatore intelligente per alimenti per animali domestici Xiaomi 2 È apparso sulla pagina globale di Xiaomi, quindi è chiaro che il suo lancio è molto vicino a diventare realtà, presumibilmente anche in Spagna, dove solitamente arrivano tutti i prodotti che compaiono sul sito di questo produttore. Questo nuovo modello è più grande e ha una uCapacità 5 litricosì possiamo conservare più cibo e quindi nutrire gli animali domestici per un periodo più lungo senza manutenzione.

In effetti, secondo Xiaomi, possiamo Dai da mangiare al nostro gatto per 30 giorni Con tutto il cibo conservato in questo dispositivo. Durante la pesatura degli alimenti, questa nuova mangiatoia è più precisa che mai, perché può pesare con un errore di appena 1 grammo. Questo dispositivo ha una tripla chiusura che mantiene il cibo fresco e asciutto per tutto il tempo in cui può essere conservato. Potrebbe esserci del cibo che può essere omesso Diametro fino a 12 mmIl dispositivo contiene anche un sistema che previene gli ostacoli o li inverte se si verificano.

Un aspetto molto interessante è che oltre ad essere collegato alla corrente tramite una normale spina, Può funzionare a batterie per alcune settimane, che può essere un’ottima alternativa se abbiamo la mangiatoia all’esterno in giardino, lontano dalla presa di corrente. Collegandosi al nostro smartphone, questa mangiatoia può fornire il cibo di cui il nostro animale ha bisogno in base alla sua età e al suo peso, in modo da garantire sempre la dieta migliore in base alle sue caratteristiche.

Non ne manca nemmeno uno Schermo LED Dove possiamo vedere diversi dati rilevanti, come il livello di cibo rimasto, la qualità della connessione wireless e vari dettagli, a cui tra l’altro possiamo fare riferimento anche dal telefono stesso. Anche se il prezzo non è stato rivelato, al momento del lancio dovrebbe oscillare tra gli 80 ei 100 euro circa.