Xiaomi ha una fotocamera da 108MP con uno sconto di 80 euro

Xiaomi è un marchio cinese che alcuni anni fa è diventato uno dei marchi preferiti in Spagna, da allora Ha tutti i tipi di oggetti. Nel suo catalogo di smartphone troviamo tutti i tipi di cellulari, con una cosa in comune, l’ottimo rapporto qualità prezzo. È il caso del Redmi Note 11S, che, inoltre, possiamo trovare più economico, poiché ha uno sconto aggiuntivo su Amazon.

Tutto quello che puoi ordinare per meno di 250€

Redmi Note S11 è un telefono con una grande funzionalità Schermo AMOLED 6,43 pollici, risoluzione FullHD+, frequenza di aggiornamento 90 Hz Per animazioni più fluide e un livello di luminosità elevato fino a 1000 nits, così possiamo vederlo chiaramente anche in pieno giorno. Il suo design elegante e moderno consente una presa comoda e salda ed è facile da usare anche con una sola mano. Inoltre, ha un peso abbastanza moderato in modo da poterlo trasportare nella tasca dei pantaloni.