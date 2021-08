Xiaomi introduce un robot a quattro zampe ispirato a un cane, CyberDog

Madrid, 10 anni fa. (Portaltico/EP) –

Xiaomi ha ampliato il suo catalogo prodotti È stato presentato a un evento questo martedì Un robot a quattro zampe ispirato alla morfologia del cane: CyberDog, open source e progettato per essere un compagno.

CyberDog è il primo robot quadrupede lanciato da Xiaomi, come riportato dal produttore cinese in Dichiarazione. Ha lo scopo di convincere gli utenti, gli appassionati di robotica e gli sviluppatori a collaborare su un file Un progetto open source per potenziare il potenziale dei quadrobot.

Il cane robot di Xiaomi è calibrato dai motori di movimento creati dall’azienda e può raggiungere un livello una velocità di rotazione di 220 giri/min e una corsa fino a 3,2 metri al secondo (11,5 km/h), Comprese le procedure complesse supportano come fare salti fatali.

Internamente, CyberDog ha l’estensione Piattaforma Jetson Xavier NX per supercomputer Nvidia, fatto di Codice lotteria 384 – Una piattaforma di elaborazione parallela che consente enormi aumenti delle prestazioni di elaborazione sfruttando la potenza dell’unità di elaborazione grafica (GPU) -, 48 core “infilate” – per le funzioni AI in tempo reale-, 6 CPU Carmel de ARM Due motori accelereranno il deep learning.

Per avvicinarsi agli organismi biologici, Xiaomi ha regalato il proprio cane robot Undici sensori ad alta precisione dirigono i tuoi movimenti in tempo reale. Ciò include tutto, dai sensori tattili alle fotocamere, ai sensori a ultrasuoni, alle unità GPS e ad altri sistemi.

La tecnologia di imaging consente al robot di percepire l’ambiente, con un sistema di telecamere integrato Obiettivi AI interattivi, due fotocamere ultra-wide e un’unità Intel D450 RealSense Per la percezione della profondità, che può anche essere addestrata utilizzando i propri algoritmi.

Per questo sono stati aggiunti sistemi di rilevamento ostacoli che consentono al robot di navigare utilizzando una bobina Precisione al centimetroSecondo il marchio asiatico.

Progettato per essere CompagnoE CyberDog ha Rilevamento della postura umana e riconoscimento facciale Per seguire il suo proprietario ed evitare gli ostacoli. Gli utenti possono anche controllarlo da Comandi vocali e app mobile.

Inoltre, il dispositivo può Supporta carichi fino a tre chilogrammi di pesoÈ dotato di un SSD semi-sintetico da 128 GB e di un sistema a sei microfoni.

CyberDog è stato lanciato su base limitata con Solo mille unità saranno distribuite ai followers del brand al prezzo di 9.999 yuan (1315 euro al cambio).). Con le sue tre porte USB-C e una porta HDMI, consente agli sviluppatori di collegare sistemi esterni al robot.