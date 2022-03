Xiaomi Mi Smart Band 7 avrà una batteria enorme e potrebbe essere annunciata a breve

Notizie correlate

Xiaomi è il leader nella vendita di braccialetti intelligenti in Spagna E in altri paesi dove il prezzo è un fattore importante quando si decide di acquistare questi accessori. Uno dei motivi è l’elevata accettazione delle Smart Band, che stanno per sostituire il loro ultimo modello.

Ne abbiamo già visti diversi Xiaomi Band 7 perdeE ora un altro si riferisce al fatto che la dimensione della batteria sarà il doppio di quella del modello attuale.

Xiaomi Band 7 avrà dimensioni maggiori e una batteria più grande

La corrente, ovvero la capacità di accumulo di energia, Mi Smart Band 6 è di 125 mA. Ciò è giustificato dalle dimensioni del braccialetto. Band 7 avrà una batteria con una capacità doppia, 250 mAh, che indica direttamente che avrà più autonomia, ma anche con una dimensione maggiore.

Di solito sono questi tipi di articoli che determinano le dimensioni di orologi e bracciali e questa non farà eccezione.

Inoltre, si adatta al precedente leak che lo Xiaomi Band 7 avrà uno schermo molto più grande rispetto al suo predecessore, avvicinandosi alle proposte già fatte da Honor o Huawei, che propongono bracciali con un design che ricorda quello degli orologi quadrati.

Come puoi vedere, l’immagine presenta uno schermo molto più grande di quanto visto finora

Poche settimane fa abbiamo appreso di un file brevetto Dall’azienda che ci ha mostrato la stessa cosa, un design simile a quello dei bracciali attualmente venduti da Honor o Huawei, come Banda d’onore 6 onda Huawei Band 6 che abbiamo potuto analizzare.

è approvato

Il braccialetto è attualmente in lavorazione Un certificato Da organizzazioni come l’SGS-CEBEC belga, che sono responsabili della verifica della sicurezza dei dispositivi elettronici in vendita in quel paese.

Il codice identificativo di questo braccialetto è apparso nei loro database e la data indica che era di qualche settimana fa.

È apparso anche sul sito Web di un operatore remoto malese, indicando che non ci vorrà molto prima che venga visualizzato.

Una nuova applicazione?

Questo significativo cambiamento nel design di questo braccialetto può essere accompagnato da una nuova applicazione. Non ne parliamo Mi Fit ridisegnato Qualche settimana fa, ma la mia forma fisicaun’app disponibile in Cina e l’abbiamo testata, ma non è ancora arrivata ufficialmente in Spagna.

