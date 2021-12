Xiaomi Mi Stick 4K: Dolby Vision e Android TV 11 per trasformare la tua vecchia TV in una smart TV | Utensili

Dopo quella che sembrava un’eterna attesa, Xiaomi ha finalmente lanciato sul mercato lo Xiaomi TV Stick 4K. Questo nuovo dispositivo dell’azienda asiatica è dotato di supporto per i sistemi 4K e HDR. Inoltre, ha un processore molto più potente, compatibile con Dolby Atmos e Dolby Vision, e l’ultima versione di Android TV.

aggiornato, Amazon è l’azienda che sta dominando il mercato degli stick HDMI con il pugno di ferro grazie a Fire TV, insieme a Chomecasts di Google. Certo, non sono gli unici modelli che puoi trovare sul mercato, ma sono i più popolari, e ora anche Xiaomi sta cercando di farsi spazio in questo segmento.

naturalmente Il lancio dello Xiaomi Mi TV Stick è stato decaffeinatoInvece di concentrarsi sull’offerta di potenti funzionalità tecniche, hanno cercato di distinguersi a un prezzo molto più conveniente.

Inoltre, il suo dispositivo era in grado di riprodurre solo contenuti in qualità Full HD. Ma Ora arriva il tuo nuovo Xiaomi TV Stick 4K, che è stato progettato e realizzato con l’intento di renderlo un concorrente di Amazon Fire TV Stick Max e Chromecast con Google TV dal gigante Mountrain View.

Novità di Xiaomi TV Stick 4K

Per quanto riguarda il design del nuovo dispositivo Xiaomi, Questo non ha cambiamenti evidenti rispetto al primo modello dell’azienda. È un’unità principale rettangolare con un involucro nero, un connettore HDMI e un connettore microUSB per l’alimentazione del dispositivo.

Su quest’ordine, È un prodotto Bluetooth che ha pulsanti di accesso diretto ad Amazon Prime Video, Google Assistant e Netflix. Non mancano ovviamente i pulsanti per il controllo del volume, e altri tre pulsanti per la navigazione del sistema.

La differenza principale può essere vista sotto il cofano, perché ha SoC quad-core Cortex-A35 con GPU Mali-G31 MP2Che viene fornito con 2 GB di RAM e 8 GB di spazio di archiviazione.

Grazie a questo gruppo ha Supporto Dolby Atmos e Dolby Vision. Se dai un’occhiata alla scheda tecnica, sarai sorpreso di scoprire che supporta anche il formato audio DTS HD.

Questo nuovo Xiaomi TV Stick 4K Avrà Android TV 11 all’interno, in modo da poter accedere alle applicazioni più cercate. Nonostante il dispositivo sia già elencato sulla pagina ufficiale globale di Xiaomi, il suo prezzo non è stato ancora determinato.

E non solo, ma non è stata annunciata nemmeno la data di inizio della sua commercializzazione. Se teniamo conto del fatto che il modello precedente aveva un prezzo di 40 euro, possiamo presumere che questa nuova versione con risoluzione 4K avrà un costo leggermente superiore a Può essere di circa 59 euro.