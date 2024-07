Xiaomi MIX Flip arriverà in Europa, e sappiamo già quanto costerà

Lo Xiaomi Mix Flip sbarcherà in Europa: Xiaomi conferma disponibilità e prezzo del suo pieghevole a conchiglia

Xiaomi annuncia che il Mix Flip sarà disponibile in Europa e questo sarà il suo prezzo

Xiaomi Mix Flip sbarcherà in EuropaXiaomi ha appena confermato la disponibilità e il prezzo di questo dispositivo per il mercato europeo. L’azienda asiatica ha lanciato questo dispositivo solo poche settimane fa, e punta ad essere un concorrente diretto del Samsung Galaxy Z Flip6, ma per tenergli testa dovrà avere la stessa disponibilità del team Samsung.

L’annuncio fatto da Xiaomi è stato incorniciato in un evento tenutosi in Bulgaria, dove l’azienda cinese ha indicato che lo Xiaomi Mix Flip sarà disponibile in due regioni specifiche: Europa centrale ed Europa orientale. Inoltre, ciò che è interessante è che abbiano sottolineato anche questo Il prezzo sarà di circa 1.300 euro.

La disponibilità solleva dubbi sulla disponibilità dello Xiaomi Mix Flip in SpagnaPoiché non è incluso nelle regioni in cui verrà lanciato il dispositivo. Xiaomi potrebbe rappresentare un’eccezione, essendo uno dei paesi in cui i suoi dispositivi sono molto apprezzati.

Per quanto riguarda il prezzo, Il prezzo di 1.300 euro lo colloca molto vicino al Samsung Galaxy Z Flip6 da 1.329 euro Nella sua versione con 12 GB di RAM con 512 GB di spazio di archiviazione. Infatti lo Xiaomi Mix Flip conta tre versioni e non è stato indicato quale versione verrà lanciata sul mercato europeo.

Durante È successo Si è tenuto in Bulgaria e non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla data di rilascio Il giorno esatto in cui sarà messo in vendita rimane un mistero. Nonostante ciò, l’impegno di Xiaomi nel mercato europeo è completo.

Adesso non resta che aspettare e vedere come sarà il rollout dello Xiaomi Mix Flip in Europa. È chiaro che Xiaomi darà battaglia nel segmento dei pieghevoliMa c’è molta incertezza su come il pubblico risponderà alle sue proposte.

Samsung lancia due tipi di dispositivi pieghevoli da diverse generazioni, Xiaomi finora si è avventurata solo nel formato a libro e questo è stato riaffermato con il lancio del Mix Fold 4. Ora vuole competere anche con i dispositivi pieghevoli del tipo a conchiglia. e il Mix Flip è una proposta entusiasmante Interessante.

Saranno gli utenti a decidere il vincitore della battagliaÈ facile fidarsi delle proposte di Samsung e scommettere sulla prima incursione di Xiaomi in questo formato pieghevole potrebbe essere rischioso. Ovviamente l’azienda cinese non lancerà un dispositivo senza assicurarsi che questo rappresenterà un duro colpo per gli affari dei suoi concorrenti.

