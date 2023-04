Xiaomi Pad 6 e Xiaomi 13 Ultra verranno presentati questo mese

Abbiamo parlato per diverse settimane e mesi di nuovi tablet Xiaomi, nonché il top della sua gamma di smartphone nel 2023. Ed è già in netto ritardo rispetto alla data in cui era previsto. E ora sembra che finalmente abbiamo informazioni al riguardo, in merito alla sua data di uscita approssimativa. Le nuove informazioni ci danno una finestra più concreta, che tra l’altro potrebbe essere imminente. E comunque vediamo nuovi dettagli su come appariranno questi tablet al momento della presentazione e li sosteniamo. Conosciamo queste informazioni in modo più dettagliato.

Rilascio imminente

D’altra parte, i documenti trapelati ci mostrano che il Xiaomi 13 Ultra, il modello più avanzato della nuova serie di cellulari top di gamma del brand, come si evince da una certificazione che ci dà l’idea che sia pronto per il lancio. Lo stesso vale per i nuovi tablet, Xiaomi Pad 6 e Xiaomi Pad 6 Pro, che farà lo stesso anche nello stesso mese. Pertanto, questo mese avremo pronti gli ultimi modelli di smartphone e tablet Xiaomi. Ma sono stati confermati anche maggiori dettagli sui tablet del brand cinese, confermando in questo caso le loro caratteristiche più importanti.

Caratteristiche di Xiaomi Pad 6

Come dicevamo, oltre a queste testimonianze, abbiamo visto anche una serie di dichiarazioni nella sua scheda tecnica. Come il processore nel caso dello Xiaomi Pad 6 Sarà Snapdragon 870, che, se ricordiamo bene, era il processore che aveva il modello più avanzato della generazione precedente. Invece abbiamo Il potente software Snapdragon 8+ di prima generazione Nel modello Pro, che indica che questo tablet sarà potente quanto i telefoni Android di fascia alta durante la seconda metà del 2022. Ma ci sono più dettagli, alcuni dei quali molto interessanti.

Come con lo schermo che Otterrai la tecnologia AMOLED. I monitor di prima generazione erano LCD, quindi questo è un enorme salto di qualità rispetto a quello che ci hanno dato all’inizio, qualcosa che li porta anche a un livello superiore. Nel reparto fotografico avranno due fotocamere posteriori, cosa che abbiamo già visto nel suo predecessore, ma comprendiamo che questi sensori saranno diversi, forse con una risoluzione maggiore rispetto a quello che aveva 50 megapixel. In termini di ricarica rapida, questa sarebbe piuttosto potente, soprattutto sul modello più avanzato.

Anche se la cattiva notizia è che non ci saranno miglioramenti e sarà altrettanto potente dei suoi predecessori. con 33 watt Per la forma standard e 67 watt Per il modello Pro. Potenze di ricarica molto buone, ma soprattutto nel caso del modello standard, dovrebbero essere cresciute un po’ nel caso dei tablet di fascia alta. Quindi, abbiamo questi tablet proprio dietro l’angolo, così come il telefono cellulare più avanzato del marchio. Certo, al momento non sembra che lasceranno la Cina, almeno per qualche mese.