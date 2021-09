Xiaomi pubblica immagini di Xiaomi Civi che mostrano il suo fantastico design | smartphone

Xiaomi ha appena sorpreso introducendo un design Xiaomi Sivvi Attraverso il social network Weibo. E attenzione, l’azienda non ha esitato a pubblicare tutti i tipi di foto e video della stazione per mostrare un prodotto che sarà al centro di tutti gli occhi.

Abbiamo sentito delle voci su questo misterioso Xiaomi Sivvi Che si sta allontanando dalla denominazione Mi e potrebbe essere il successore della linea CC del colosso asiatico. E ora possiamo confermare l’incredibile design di questa stazione.

La fascia media premium, con modelli dalle caratteristiche interessanti e dal design di fascia alta, avrà un nuovo concorrente. e vedi Xiaomi Civic design, La verità è che i suoi concorrenti dovranno affrontare cose un po’ complicate a livello estetico. Principalmente perché questo modello è una vera opera d’arte.

Il prodotto entra attraverso gli occhi

Ora che conosciamo tutte le linee di questo modello, possiamo dirlo Xiaomi Civi è un prodotto semplice che offre un ottimo look. Inizieremo parlando dell’interfaccia dove troviamo cornici appena percettibili in modo che lo schermo di questo nuovo telefono sia il protagonista principale.

Come previsto, il dispositivo ha un file Fotocamera anteriore perforataNon rompo davvero l’estetica attraente. E attenzione al retro, poiché il suo modulo fotocamera, che nasconde al suo interno tre sensori, offre un grande obiettivo principale che vanterà ovviamente un ottimo reparto fotografico.

Per completare il design di questo dispositivo, Avrà una porta USB di tipo C nella parte inferiore, insieme agli altoparlanti e al microfono abilitati per Dolby Atmos. Ovviamente il jack da 3,5 mm non viene visualizzato, quindi non sarebbe possibile collegare una cuffia cablata a meno che non sia stato utilizzato l’adattatore corrispondente nella porta di ricarica.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche di questo dispositivo, Xiaomi Civi dovrebbe avere un profilo Display OLED da 6,55 pollici, Full HD+. Non abbiamo più dati su questo terminale, quindi dovremo aspettare fino al prossimo 27 settembre, data fissata da Xiaomi per svelare tutti i segreti del telefono che speriamo finisca in Spagna, visto che a livello estetico è impressionante, così come probabilmente conterrà funzionalità più che sufficienti per qualsiasi utente.