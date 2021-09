Xiaomi Redmi 10: schermo 90Hz, intervallo di ingresso 50 MP

xiaomi ha presentato il suo nuovo smartphone e Redmi 10 E con esso, la gamma di ingresso del marchio accoglie una frequenza di aggiornamento dello schermo più elevata e una fotocamera che promette 50 megapixel.

Redmi 10 sarà disponibile dal 15 ottobre presso i rivenditori autorizzati come Telcel. La versione con 4 GB di RAM e 128 GB di storage costerà 5999 pesos.

ti lasciamo Specifiche complete del telefono Redmi 10L’ultimo smartphone Xiaomi.

Tenere sotto controllo: FHD + DotDisplay da 6,5″, risoluzione 2400 x 1080, 90Hz

FHD + DotDisplay da 6,5″, risoluzione 2400 x 1080, 90Hz Guaritore: MediaTek Helio G88

MediaTek Helio G88 Fotocamera posteriore: Fotocamera principale da 50 MP, fotocamera grandangolare da 8 MP, macro da 2 MP, sensore di profondità da 2 MP

Fotocamera principale da 50 MP, fotocamera grandangolare da 8 MP, macro da 2 MP, sensore di profondità da 2 MP Fotocamera frontale: 8 mega pixel

8 mega pixel batteria: 5000 mA. Caricabatterie a ricarica rapida da 18 W

5000 mA. Caricabatterie a ricarica rapida da 18 W La mia voce: Doppio altoparlante con 3,5 mm

Doppio altoparlante con 3,5 mm Sistema operativo: MIUI 12.5 basata su Android 11

MIUI 12.5 basata su Android 11 Dimensioni e peso: 161,95 x 75,53 x 8,92 mm

181 grammi

161,95 x 75,53 x 8,92 mm 181 grammi Colori: Nero carbone, grigio pietra e blu oceano

L’ultimo dispositivo entry-level per i telefoni Xiaomi proverà a dimostrarlo Non è necessario pagare molto per un’esperienza multimediale adeguata e seguire le nuove tendenze.

Le nuove Redmi Buds 3 Pro

Oltre a lanciare il Redmi 10, Xiaomi ha anche introdotto le sue nuove cuffie, le Redmi Buds 3 Pro. Queste cuffie true wireless sono dotate di cancellazione attiva del rumore ibrida e compatibilità con la ricarica wireless come caratteristica chiave.

Secondo le informazioni ufficiali, Buds 3 Pro garantisce 28 ore di riproduzione e con soli 13 minuti di ricarica garantisce 3 ore di utilizzo. Saranno disponibili dal 22 settembre a 1.299 pesos.

La batteria, la memoria e la combinazione insieme al processore MediaTek Helio G88 assicurano il classico rapporto qualità-prezzo per cui Xiaomi è nota. Come vedi? Senza dubbio, il Redmi 10 sarà un’opzione interessante per coloro che vogliono rinnovare i propri telefoni quest’anno.

***

