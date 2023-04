XII Congresso Italo-Cubano per la Chirurgia del Futuro

La scienza riattraversa i ponti con la celebrazione del XII Congresso Internazionale Italia-Cuba di Chirurgia Mininvasiva, presso il Centro Nazionale di Chirurgia Mininvasiva dell’Avana, Cuba, dove esperti di diversi paesi si impegnano per l’innovazione e il futuro.

Il professor Julián Ruiz, direttore di questo primario centro medico a Cuba, recentemente approvato con un certificato di sistema di gestione della qualità, sottolinea nel salutare che il lavoro congiunto delle società scientifiche italiana e cubana dimostra sempre più rinnovamento professionale e scambio reciproco. Colonna tratta dalla prima edizione di questo evento di rilevante importanza tecnico scientifica.

Agli inviti di ogni evento hanno ad oggi partecipato più di 70 docenti di varie università italiane e direttori specializzati di ospedali e cliniche private del Paese, rappresentanti di aziende, università e centri di ricerca dell’isola. Ma anche lavorando di pari passo con i progressi della tecnologia.

In questo caso, le tre giornate di lavoro tratteranno temi legati alla Chirurgia Generale e Urologia, Otorinolaringoiatria, Estetica, Anestesiologia e Gastroenterologia. Per i pazienti e le istituzioni ospedaliere che forniscono questi servizi.

Per il Professor Giorgio de Toma, Presidente della Sapienza Università di Roma e Presidente del Congresso con il Professor Julian Ruiz, riprendere il cammino dopo la crisi sanitaria causata dalla pandemia non riguarda solo la scienza, ma anche il ritorno a quello scambio costante. Cultura e buona volontà tra i due Paesi fratelli nello sforzo comune di fornire servizi migliori in vista del futuro.

Nel suo discorso inaugurale, ha menzionato le procedure e gli aspetti rilevanti da tenere in considerazione negli interventi chirurgici minimamente invasivi e nell’ipertensione endocrina durante la procedura.

Nell’ambito dell’evento, viene anche insegnato un corso sul trauma diretto da professori dell’American College of Surgeons, che attraverso metodi interattivi presentano ai visitatori dell’evento medico questionari a scelta multipla per trovare soluzioni relative a pazienti critici.

10 anni fa, quando il professor Barquel Berlogo, fondatore e principale promotore, ha trovato un percorso di unità per la qualità e una visione del futuro, Three Days of Science ha creato lo scopo che ha portato a questi incontri. L’Associazione per l’Avanzamento delle Scienze Chirurgiche Italia-Cuba è un’alleanza che trascende l’ambito professionale nella ricerca della soddisfazione, del benessere e della qualità della vita.

Fonte: quotidiano digitale centroamericano e caraibico.