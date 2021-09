XPO Logistics nomina Mayte Galeano Direttore delle Risorse Umane per il Sud Europa e il Marocco

Mayte Galeano, Direttore delle Risorse Umane per il Sud Europa e il Marocco presso XPO Logistics.

Galeano è responsabile della guida dell’organizzazione delle risorse umane XPO in Spagna, Portogallo, Italia e Marocco, che include lo sviluppo di politiche di reclutamento e iniziative che supportano una cultura aziendale basata sulla diversità, l’uguaglianza e l’inclusione. Risponde direttamente a Massimo Marcelli, Direttore Generale Sud Europa e Marocco, XPO Logistics.

Mayte Galeano ha oltre 15 anni di esperienza nella gestione delle risorse umane. Nel 2020 è entrata a far parte di XPO come partner delle risorse umane in Iberia prima della sua attuale promozione. In precedenza, ha ricoperto posizioni dirigenziali presso Avis Iberia, più recentemente come Corporate HR Director nel mercato Iberia. Galeano ha conseguito un Master in Gestione delle persone e sviluppo organizzativo presso la ESIC Business & Marketing School di Madrid e un Diploma in Relazioni sindacali presso l’Università Carlos III di Madrid, tra le altre certificazioni professionali.

Massimo Marcelli ha commentato: Mighty ha rapidamente dimostrato il suo valore come leader esperto delle risorse umane presso XPO. La sua conoscenza ci aiuterà a continuare a soddisfare le esigenze dei nostri clienti in aree chiave in quanto multiazienda come siamo e con la forte cultura dei dipendenti che ci contraddistingue.