Xunta de Galicia evidenzia l’ingegnosità di Expourense, uno spazio dedicato ai settori strategici della provincia e allo sport

Orenza, 27 aprile 2023 Il Primo Vicepresidente e Ministro dell’Economia, dell’Industria e dell’Innovazione, Francisco Conde, accompagnato dal Delegato Regionale di Xunta a Ourense, Gabriel Allen, ha partecipato questa mattina alla presentazione del rapporto sulle attività di Expourense per l’anno 2022. In esso, ha evidenziato il diversità di questo spazio impegnato nei settori strategici della provincia di Ourense e dello sport.

Nel suo discorso, Conde ha evidenziato la carriera internazionale di Expourense grazie all’unione di eventi come Funergal o Xantar e soprattutto * Termatalia, che quest’anno in Uruguay mostrerà il potenziale di questo settore in cui la Galizia è la forza trainante in Spagna e la seconda in Europa. Come ha spiegato, il termico è un segno di identità e il settore del marchio Galicia che deve continuare a essere promosso.

Conde ha anche sottolineato l’impegno di questo spazio nel tessuto degli affari e dello sport, in quanto ospita uno dei tre stadi al coperto in Spagna, un padiglione che è anche un’arena polisportiva per lo svolgimento di tornei di hockey o badminton. Ha anche menzionato l’importante ruolo di Expourense come centro di vaccinazione durante la pandemia.

Xunta considera l’alta velocità un vantaggio che la Galizia deve capire come sfruttare in modo che Expourense continui ad attrarre un pubblico eterogeneo, nuovi mercati e nuovi eventi economici, culturali e sportivi a livello nazionale.