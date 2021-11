Xunta e il Comune di Parada de Sil collaboreranno all’urbanizzazione e al miglioramento degli spazi pubblici, con un investimento totale di circa 180.000 euro.

Xunta de Galicia e il Comune di Parada de Sil collaboreranno all’urbanizzazione e al miglioramento degli spazi pubblici nella sede principale del comune. Questa settimana il ministro dell’Ambiente, del Territorio e dell’Edilizia abitativa, Ángeles Vásquez, e il cancelliere, Francisco Magid, si sono impegnati firmando un accordo per definire i termini della cooperazione tecnica ed economica tra i due dipartimenti. fuori dal mercato.

Come accennato nel progetto, l’intervento si concentrerà su un lotto di forma irregolare situato nel sito di Parada de Cel con una superficie di poco più di 2.100 metri quadrati. L’urbanizzazione consisterà nella creazione di un’area parcheggio con marciapiede secondo l’ambiente rurale che viene incorniciato – nello specifico, lastricato in cemento, tegole e granito – circondato da aree verdi con arredi e altri servizi urbani.

I lavori, che hanno un tempo di consegna stimato di quattro mesi, richiederanno lavori di sgombero nonché lavori di scavo e livellamento del terreno prima di iniziare con i lavori pianificati di marciapiedi e cordoli, sistemazione del paesaggio e installazione di panchine e cestini della spazzatura. Fontane di granito e cartelli informativi in ​​pendenza, tra gli altri.

Con un budget di circa 180.000 euro, di cui il 70% a carico dell’amministrazione e il restante 30% del governo comunale, l’accordo rientra negli obiettivi del cosiddetto Piano Hurbe, programma che Xunta sta promuovendo da oltre un decennio per aiutare gli enti locali a realizzare progetti urbani volti alla creazione e al miglioramento e all’umanizzazione delle infrastrutture ad uso pubblico e collettivo.

In questo senso, è necessario sottolineare l’impegno del governo della Galizia quando si tratta di fornire supporto ai comuni al fine di promuovere azioni che, come quelle pianificate in Parada de Sel, contribuiscano alla rivitalizzazione dei villaggi galiziani e al miglioramento della qualità della vita dei vicini. Per questo motivo il Ministero manterrà questa linea di cooperazione con i Comuni anche nel 2022, stanziando 7 milioni di euro nei propri bilanci per azioni volte ad attrezzare o ripristinare le strutture comunali ea valorizzare gli ambienti urbani.