Yahira Plascencia, arrabbiata, parla dell’eccessiva sicurezza e delle guardie del corpo presenti alla festa

Yahira Plascencia parla di sicurezza eccessiva

Yahira Placencia, Ancora una volta è diventata il centro delle critiche sui social network dopo essere stata arrestata insieme ad almeno una dozzina di agenti di sicurezza durante una presentazione all’Università di Scienze Applicate del Perù (UPC). Gli studenti hanno registrato questo momento diventato virale e hanno messo in dubbio la necessità di proteggere l’artista quando nessuno lo segue e non c’è pericolo.

Nonostante ci fosse un vasto pubblico davanti al palco, durante il movimento della cantante non c’erano fan che cercassero di avvicinarla. È così che sono riuscito ad arrivare dal camerino al palco senza ostacoli.

Popolarità “Tutù della regina” Ha deciso di parlare sul suo account Instagram ufficiale dopo il torrente di commenti negativi che ha ricevuto per la scena in cui camminava con una guardia anziana. IL Ex partner di Jefferson Farfan Ha confermato che gli agenti sono stati nominati dagli organizzatori del concerto.

“Ho visto alcuni giornali che dicevano: ‘Yahira va con 40 uomini della sicurezza e nessuno la segue.'” In ogni concerto a cui vado, in ogni evento a cui vado, le persone responsabili sono quelle che assumono la sicurezza per tutto il tempo. artisti. Non credo che lo facciano solo a me, perché è importante anche la sicurezza di chi come noi va agli eventi. Ovviamente ci sono posti più complicati, ma continuo a pensarlo In ogni discoteca, ad ogni festa, c’è sicurezza per gli artisti “Questo è normale”, ha detto inizialmente, in un video che ha pubblicato su Instagram Stories.

Yahira Placencia Ha detto che è anche “giusto” che i cantanti stessi decidano di avere una sicurezza personale quando vanno allo spettacolo.

“Non mi manca mai, come ho detto, ho avuto esperienze complesse, soprattutto per le donne. Ha aggiunto: “Tuttavia non ho mai avuto sicurezza personale. Grazie a Dio ho dei giovani nella mia orchestra, sono tutti uomini e si prendono molta cura di me”.

Ha infine confermato che gli artisti sono esposti a situazioni pericolose anche durante le loro esibizioni. Ha colto l’occasione anche per mandare i suoi saluti agli agenti che si sono presi cura di lei presso le strutture del centro processore.

“Anche la sicurezza dell’artista è importante. Un bacione a tutte le conferme quel giorno all’UPC, mi sono divertito moltissimo, mi hanno supportato, si sono presi cura di me, i migliori signori, è il vostro lavoro ed è rispettoso.

Yahira Plasencia è arrivata alla mostra accompagnata da un gran numero di guardie del corpo | Instagram

Il 13 settembre il cantante Asmir Giovane di cui faceva parteYahira e la sua orchestra– Ha rivelato che l’ex compagno di Jefferson Farfan ha eseguito solo due canzoni ai suoi concerti e che l’ex calciatore dell’Alianza Lima è stato colui che ha finanziato la band a causa della sua relazione romantica con “Patrona”.

“Evidentemente Farfan ha finanziato l’orchestra, e tutto è stato finanziato da Farfan. È la verità. Non ricordo (se ha preso il biglietto dalla società dell’ex calciatore). Yahira non ha mai voluto presentarci Jefferson, e non ne ho idea.” Motivo: “Non credetemi” (ride). “Non l’ho mai visto di persona”, ha detto in un’intervista al nuovo podcast. Carlos Orozco.

Yahira Plascencia ha risposto a coloro che la accusavano di ricevere assistenza finanziaria da Jefferson Farfan

Placencia è stata consultata riguardo a queste dichiarazioni sul programma ‘passeggiata”, a cura di Carla Tarazona e Cort Villavicencio.

“Sono tranquillo. Non è la prima volta che parlano di me, sono felice. Se mi chiedete del mio passato non ho niente da dire, perché il passato viene calpestato. L’artista nazionale ha risposto: “Nel mio attualmente sono molto felice e in salute, in una nuova fase, facendo musica mi dedico a ciò che so fare meglio.”

Da notare che l’ex operaio ha anche rivelato chi ha sostituito Yahira sul palco: “Abbiamo fatto tutto lo spettacolo. Yahira ha cantato due canzoni. Questo è vero perché (…) quando si stancava, Lucy (Young) cantava e a Yahira piaceva”. esso.” La voce.