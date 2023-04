Yeri Moa si è scusata con Adela Meja per averla insultata in passato

È così che ha ricordato l ‘”influencer” quando ha chiamato Adela “la calaca delle labbra”. credito: youtube/saga

Dopo i social vedi mo comparendo sulla scheda elettorale, Adela Mica Commenta che il creatore sembrava figo; Ma, Yeri Lei non ha capito il messaggio e ha interpretato male la situazione, spingendola ad aggredire l’autista, chiamandola, tra l’altro, “labbra di Calaca”.

di recente, vedi mo frequentato il forum sagal Adela Mica. Arrivata all’incontro, la popolare star di Internet si è scusata con il conduttore, e tra i due si sono presi la responsabilità di risolvere l’equivoco, spiegando cosa era successo.

“Prima di tutto, sono un po’ nervosa perché a un certo punto sono rimasta bloccata su qualcosa sulle reti”, ha detto Yeri Mua, non appena si è seduta davanti al comunicatore. Vedendo questo, Adela Mija gli offrì qualcosa da bere. Yeri ordina una tazza di caffè, dove afferma di essere a dieta perché recentemente è stata insultata per il suo fisico.

Adela Mica mi sono ricordato quando vedi mo L’ha insultata, pensando che l’oratore avesse distorto la dimensione delle sue labbra. “Questo è quello che ho labbra del cranio, sono un Biondo ossigenatodisse l’oratore.

Adela ha raccontato: “Ha detto tutto questo su di me, ma io ho parlato di lei così bene immagina” (Foto: Instagram/Yerimua)

Ha anche detto che questi insulti sono arrivati ​​​​nonostante avesse elogiato Pierre Mois e affermato di essere stato visto sul suo biglietto elettorale. “Ha detto tutto su di me”, ha raccontato Adela, “ma ho parlato bene di lei, immagina”.

Poi, ci sono state delle scuse dirette da parte di Yeri Mua, ma con molta calma, Adela Micha le ha detto di non preoccuparsi. “Che peccato per quello che ho detto”, si è scusato il creatore di contenuti, che di solito è nell’occhio del ciclone.

Adela Mica Mi ha risposto: “Ma sei libero di dire quello che vuoi (…) Non preoccuparti”. Inoltre, Yeri Mua ha spiegato cosa è successo. “Ho appena visto una parte di un video in cui parlano delle mie labbra”.

Yeri Mua si è scusata con Adela Meja dopo averla chiamata “labbra da teschio” (Facebook: Yeri Mua/YouTube: La Saga)

in questa situazione, Adela Mica detto questo vedi mo Era confuso perché non aveva guardato bene il video, e si era perso il momento in cui l’aveva difesa. Ma poi non hai guardato tutto il video, hai detto di aver guardato Molto bello Sulle credenziali dell’Istituto Nazionale di Statistica” Adele“Chi può avere un bell’aspetto con una credenziale ine? È ba * n. “

“La verità è che è andata così male per me, ho appena dato di matto”, ha detto Yeri Mua, a cui Adela ha ribadito la sua opinione. E me l’ha detto lei, con i capelli biondi permanentati e le labbra calaca.

Yeri Mua si è protetta dagli insulti, dicendo che quel giorno era stata dura, cattiva. “Ero un arcgundera, quel giorno non mi hanno preso bene”, ha detto Yeri Mua, facendo ridere Adela e tutti i presenti.

Aaron Mercury ha rotto il silenzio e ha raccontato tutti i dettagli della sua relazione con Yeri Moa in un video con Dallas. (Immagini: instagram/yerimua/aaronmercury)

Di recente, Yeri Mua ha suscitato polemiche quando si è scontrata con lei Aaron Mercuriocon cui è uscito in passato, durante un video sul canale YouTube del content creator spagnolo, Recensione di Dallas.

Il confronto è andato fuori controllo, il che ha portato alla creazione di contenuti e influencer Da TikTok per affrontarsi al telefono. Nel bel mezzo del conflitto, Aaron Mercury disse a Yeri Mua: “Non sei il mio ex ragazzo, non sei niente, davvero, e non voglio essere associato a te”.

A quel tempo, Yeri Mua ha dimostrato MercurioUna situazione che lo ha portato a odiarlo sui siti di social network. Dopo qualche tempo, il creatore di contenuti ha rotto il silenzio e ha raccontato tutti i dettagli della sua relazione con Yeri Mua in un video con Dallas.