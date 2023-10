Fiorentina Cercando di seguire La strada verso la vittoria Quando ho visitato questo lunedì pigrizia Dentro RomaDi Serie A italiana il 10Già giovedì scorso Čukarički batte Stankom 6-0 Di Lega Conferenze UEFA È stato posato Presidente Nel tuo gruppo.

In Ultimo giornoAllenamento del venerdì, squadra Si è ripreso Ancora Giocatore importante Ed è colombiano Sì, Minachi era Inesistente Un po’ come un mese effetto di uno Lesione alla coscia sinistra.

IL Evoluzione Il colombiano non è l’unico grande Incentivi Per la squadra italiana, invece Esame ColombiaCe n’era molto Assente Dentro proteggere In Ultima data FIFA.

Anche se “Fiore” Ha già giocato 12 partite ufficialiAncora colombiano Non introdottoCiò ha creato qualche incertezza sulle prestazioni con cui può contribuire alla nazionale, e altro ancora Nestore Lorenzo Durante la settimana, chi ha detto “Dovrebbe giocare chi ha continuità”.

La squadra in cui gioca per ora Sì passa attraverso a Bel momentoPerché si trova il quinto In Una serie Italiano, appunto Cinque punti del leader, Inter di Milanonel frattempo Lega delle conferenze È il leader del suo gruppo.

Naturalmente, il programma della squadra sarà frenetico nelle prossime settimane PigroA JuveA Bologna E Milano; Per la competizione europea ci sarà una lotta contro di loro Kukariki.