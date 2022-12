Yoga Labs firma con il presidente di Activision Blizzard per potenziare la ludicizzazione del metaverso

L’attuale presidente e COO di Activision Blizzard si dimetterà nel marzo 2023 per continuare lo sviluppo del metaverso di Yuga Labs, Otherside. Questo ‌e ‌ altro

Presidente di Activision Blizzard, nuovo CEO di Otherside

📍Daniel Allegri lascia la sua posizione in Activision Blizzard per dedicarsi allo sviluppo del metaverso di Yuga Labs. La società responsabile delle suite di crittografia del metaverso Bored Ape, Mutant Ape e Otherside ha assunto l’ex CEO di Activision Blizzard, la società di videogiochi e console acquisita da Microsoft, per guidare lo sviluppo del suo universo virtuale ultraterreno Others.

Allegri assumerà la carica di Presidente e Chief Operating Officer di Activision Blizzard fino al 31 marzo, quando scadrà il suo attuale contratto con lo sviluppatore di videogiochi. Tuttavia, Alegre si è già assicurata un posto in una delle aziende più impegnate nello sviluppo Web3, Yuga Labs.

Willy Arono, co-fondatore della società di criptovalute, ha affermato che Allegri porterà la sua preziosa esperienza nel mondo dell’intrattenimento, dell’e-commerce e nella gestione di partnership strategiche globali per sviluppare ulteriormente il metaverso.

Secondo Aronow, Alegre utilizzerà Bored Ape # 3850 come immagine del profilo e assumerà il ruolo di nuovo CEO di Otherside a metà del 2023.

La Corea del Sud sceglie Metaverse per rafforzare le sue relazioni diplomatiche con il Vietnam

📍La provincia di Gyeongbuk, Corea del Sud, si affida a Metaverse per rafforzare i suoi legami con il Vietnam. Lee Cheol-woo, il governatore provinciale della Corea del Sud, ha indicato il Metaverso come uno strumento per espandere e rafforzare le sue relazioni con il paese asiatico.

secondo formulazioni Durante una visita in Vietnam, le relazioni diplomatiche tra i due Paesi, che festeggiano il loro 30° anniversario, si arricchiranno delle preziose opportunità digitali offerte dal mondo virtuale nella Quarta Rivoluzione Industriale. Il governatore Gyeongbok ha sottolineato la creazione di un nuovo modello di politica digitale incentrato su Metavirk che aiuterebbe la regione a costruire nuove zone di innovazione sostenibile, una sandbox volubile, nuovi standard e sistemi normativi e molto altro; Tutto questo con l’obiettivo di guidare il futuro e creare nuove opportunità di lavoro.

Gyeongbuk è stata dichiarata provincia del Metaverso in Corea del Sud nel febbraio di quest’anno.

Le balene continuano ad accumulare bitcoin

📍Secondo i dati di Santiment, le balene bitcoin continuano ad accumulare criptovalute nel bel mezzo del mercato ribassista. Santiment ha rivelato che nell’ultima settimana, le balene Bitcoin ed Ethereum hanno acquistato entrambe le criptovalute per un valore di oltre 1,2 miliardi di dollari.

Una piattaforma di ricerca e analisi sulle criptovalute ha rivelato che gli indirizzi dei portafogli Bitcoin, con saldi compresi tra 100 e 10.000 BTC, hanno acquisito 726 milioni di dollari in BTC in soli 9 giorni. Allo stesso modo, Santiment ha notato che all’inizio di questo mese, le balene di Ethereum hanno acquistato ETH per un valore di 561 milioni di dollari, la criptovaluta nativa della rete Ethereum.

Gli analisti di Santiment lo hanno sottolineato Le balene iniziarono ad accumularsi E che finora questo mese sono stati creati 159 nuovi indirizzi balena nel settore delle criptovalute, segnando la crescita esponenziale di questi tipi di indirizzi negli ultimi 10 mesi.

Continua a leggere: La parola Bitcoin è stata twittata 104 milioni di volte nel 2022

Importante: il contenuto di questo articolo è stato preparato solo a scopo informativo e in nessun modo ciò che è scritto qui deve essere considerato un consiglio o una raccomandazione di investimento. Bit2Me News ti ricorda che prima di fare qualsiasi investimento, dovresti istruirti e sapere dove stai investendo i tuoi soldi, così come i pro e i contro del sistema. Ci separiamo dalle azioni e dalle conseguenze che l’ignoranza può avere. Se decidi di investire in questa o in qualsiasi altra classe di attività, sei l’unico responsabile delle conseguenze che potrebbero derivare dalle tue decisioni e azioni.