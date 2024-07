Yola Polastri saluterà i suoi followers: quando sarà il funerale della “Tele Girl”?

Yola Polastre: Dove si terranno i funerali dell’artista peruviana.

morte Eula Polastri Fu una delle notizie che finalmente rattristò il Perù Domenica 7 luglio. L’artista nazionale versava in gravi condizioni di salute dopo aver subito un infarto cerebrale, che l’ha costretta a rimanere per un periodo in terapia intensiva, ma alla fine è stata trasferita a casa sua, dove è morta serenamente.

sua nipote, Danitza PavelićHa ringraziato i modelli di sostegno che gli sono stati inviati tramite lettere e coloro che hanno partecipato al funerale dell’artista. Nelle dichiarazioni alla stampa, un membro della famiglia dell’artista per bambini ha rivelato la causa della morte di sua zia. Ha detto che la sua morte è avvenuta in silenzio, ma ha sottolineato che le sue condizioni di salute erano già pessime dopo la prima caduta.

“Se n’è andata serenamente, è stato un infarto del miocardio, se n’è andata serenamente con un sospiro meraviglioso e splende davvero nel cielo. (…) L’ictus che ha subito è stato molto grave e gli ha lasciato molti effetti, e questo è quello che è successo adesso”.

Per cosa è morta Eula Polastri?: Sua nipote rivela la vera causa della sua morte. (Fotografia: America TV)

Dopo la sua scomparsa, la famiglia “Regina dei bambini” ha deciso di salutarla con tutti i suoi seguaci che hanno reso Yola l’icona che ricordano ancora oggi. Il suo addio è iniziato domenica 7 luglio, nella parrocchia di Nuestra Señora de la Reconciliación, a La Molina, dove sono arrivati ​​amici, familiari e seguaci.

Tuttavia, lunedì 8 luglio, i resti di Yola verranno trasferiti nella sede dell’organizzazione Ministero della Cultura, Continueranno ad essere onorati dopo la loro morte. Il pubblico potrà avvicinarsi all’atrio Los Incas situato in Av. Javier Prado Este 2465 nel quartiere Lima di San Borja.

In questo luogo c’è un ingresso per salutarsi Eula Polastri Si terrà dalle 13:00 alle 18:00 e l’ingresso sarà assegnato in base all’ordine di arrivo, ma bisogna tenere presente che la capacità sarà limitata.

Il Ministero della Cultura esprime il cordoglio di Eula Polastri.

L’ultimo addio a Eula Polastri Si terrà martedì 9 luglio presso il cimitero Jardin de La Paz, nella zona di La Molina. Il saluto avrà inizio alle 16,30 e il pubblico potrà venire ad accompagnare la famiglia in questo addio. Tuttavia, i familiari hanno chiarito che non volevano che questo momento si trasformasse in tristezza, ma piuttosto ricordare l’artista con la gioia che portava al suo pubblico in ciascuna delle sue esibizioni.

“Yola ha sempre detto che i colori erano la sua vita, il suo modo di esprimersi. Vogliamo che tutti la ricordino così, piena di vita e di gioia”, ha detto Danitza Pavlic, nipote del traduttore di El Telefonito.

Da parte sua, il fratello di Yola ha detto: Augusto PolastriHa ringraziato il pubblico per il suo affetto e ha sottolineato che sperava che il pubblico venisse a salutarlo. “Questo è molto difficile per noi. Non parlo molto, quindi grazie e ripeto, puoi venire a trovarla e vedere tutto.”

Addio a Yola Polastri da parte dei suoi follower. (Andino)

Da notare che nel pomeriggio di domenica 7 luglio i seguaci di Yola erano presenti nella parrocchia di Nuestra Señora de la Reconciliacion a La Molina. C’è più di una persona che lo ha elogiato e ricordato con nostalgia i tempi in cui ascoltava le sue canzoni e apprezzava le sue esibizioni. Erano presenti anche artisti come Andres Hurtado, Luis Ángel Peñasco e Abelin Ortiz.