YosStop ha ricordato a suo padre il suo compleanno e gli ha inviato un messaggio toccante

oggi, Lo YouTuber YosStop si è ricordato di suo padrePerché oggi sarà il suo compleanno e ha deciso di dedicargli un messaggio sentimentale Il tuo account Instagram.

Propagazione È arrivato con una foto di entrambi. Va notato che i detti influenti condivisi dal suo ragazzo, Gerardo Gonzalez, che la visitava costantemente nel carcere di Santa Martha Acatetla.

Jos scrisse a suo padre: buon compleanno papà! Per me non smetterai mai di festeggiare il tuo compleanno perché si aggiungono gli anni che porto ancora nel cuore e nella mente. Ti ho parlato molto ultimamente anche se forse se qualcuno si censurasse penserebbe che ho già perso la testa. Non sai quanto meravigliose mi abbiano fatto quelle conversazioni, pensieri, ricordi e la semplice verità che senti qui vicino a me”. Il messaggio inizia.

A volte fantastico su di te Come energia splendente d’oro che mi proteggeMi sento protetto, mi sento ascoltato e mi sento amato”. Aggiungere.

ha sottolineato che Non ha mai detto a suo padre che lo amava Ora che stava attraversando un momento difficile, le è venuto in mente.

“Sai? L’altra volta mi chiedevo se ad un certo punto della mia vita ti ho detto che ti amavo e non credo, credo di averti sempre detto che ti amavo tanto e che i miei occhi si sono riempiti di lacrime, non perché mi dispiace così tanto perché sono sicuro che sapevi che ti amavo e lo sentivo, ma perché qualcosa dentro di me non lo avrebbe permesso, Non mi era permesso dire “ti amo” a quasi nessuno. E ora che è cambiato, sono uscito da un’altra prigione mentale, ti amo papà e mi manchi, Sebbene molti di voi vivano dentro di me, non siete più fisicamente ma qui siete con me”. Termina il messaggio.

A luglio 2019Raoul Hoffmann è morto. Cammello YosStop e suo fratello meglio conosciuto come Debrayanshow.