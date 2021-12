YouTube Come vedere di nuovo la quantità di “Non mi piace” nei video | Applicazioni | trucco | Tutorial | computer | nda | nnni | dati

Youtube Ha deciso di eliminare la quantità di “Non mi piace” in tutti i video sulla sua piattaforma, con il pretesto di “Prenditi cura del benessere dei creatori di contenuti”Dato che il pulsante pollice giù non è stato utilizzato correttamente in varie occasioni, significa che lo hanno premuto per scopi negativi senza nemmeno guardare la clip. Questa volta ti insegneremo un nuovo trucco in modo che tu possa vedere di nuovo quante persone non hanno apprezzato un video, il tutto senza dover installare un software di dubbia origine che mette a rischio la tua sicurezza e privacy.

La decisione della suddetta piattaforma video, creata dal colosso tecnologico Google, ha avuto posizioni diverse: da un lato, alcuni sostengono e vedono che ci sono gruppi organizzati di persone che cercano di contrastare i video rifiutandoli in massa; Altri obiettano e sostengono che il numero dei “non fan” è importante per sapere se il contenuto che stanno per guardare è di scarsa qualità.

È necessario chiarire che questo trucco è disponibile solo se navighi in Youtube Da un computer o laptop, non sarai in grado di farlo sui telefoni cellulari, poiché dovrai installare una runa chiamata estensione “Restituisci YouTube Non mi piace”, che scarichi dal Chrome Web Store. Ricorda che le estensioni di Chrome sono compatibili solo con le versioni desktop.

COME RIVEDERE IL TUO importo ‘Non mi piace’ su YOUTUBE

Innanzitutto, vai al Chrome Web Store e cerca l’estensione Return YouTube Dislike, oppure fai clic su Qui .

. Ora tocca dove dice “Aggiungi a Chrome”, apparirà una piccola finestra e dovrai fare clic su “Aggiungi estensione”.

Quindi tocca l’icona del puzzle nell’angolo in alto a destra.

Verranno visualizzate tutte le tue estensioni, vai all’estensione che hai appena installato, la troverai con l’icona del pollice verso il basso.

Il prossimo passo è fare clic sul perno di stampa a destra per risolverlo.

Infine, tocca l’icona Restituisci YouTube Dislike e aprila Youtube, la quantità di “Non mi piace” apparirà automaticamente.

Se vuoi vedere la descrizione di un video mentre lo guardi contemporaneamente a tutto schermo, allora impara un trucco molto semplice, questo può essere molto utile, ad esempio, quando guardi video musicali e nella descrizione mettono il testo della canzone che stai ascoltando.

Come visualizzare la descrizione del video in modalità a schermo intero