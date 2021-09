YouTube eseguirà la propria versione di Twitch Prime

Editoriale: i giochi / Sito di social network Facebook / Twitter / Youtube / Instagram / Notizia / discordia / Forum

Youtube Investire per conquistare il mercato dei giochi in streaming che Amazon ha conquistato Contrazione. La società ha già implementato nuove funzionalità e ha anche stretto accordi pesanti, ma oltre a ciò, prevede anche di creare la propria versione di un prodotto Twitch.

Valkyrae, uno degli streamer Twitch più popolari, ha recentemente affermato che YouTube sta lavorando alla propria versione di Twitch Prime. Lo streamer non ha potuto fornire diversi dettagli; Tuttavia, ha chiarito che sarebbe qualcosa di simile a Prime, ma tipico di YouTube.

“Non abbiamo ancora Prime. YouTube sta lavorando sui regali per gli abbonamenti e il tipo di Prime non è Prime”, ha detto l’editore in una recente trasmissione di YouTube Gaming.

In questo momento, ciò che YouTube si sta preparando a possedere qualcosa come Twitch Prime è un grande mistero. La verità è che dovrai lavorare sodo per offrire qualcosa di molto interessante, poiché Twitch Prime offre anche altri vantaggi come giochi gratuiti e vantaggi per alcuni dei titoli più popolari sul mercato come FIFA, Effetto Jinshin e valoroso.

E tu, che tipo di vantaggi pensi possa offrire YouTube per competere con Twitch? Diteci nei commenti.

