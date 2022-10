YouTube ha nuove opzioni per guardare i video e dirigerli in base ai gusti degli utenti

La piattaforma separerà il contenuto dei canali in tre schede dedicate a diversi formati video. Fotografia: Dadu Rovich/Reuters

Youtube Circa l’inizio della pubblicazione di un nuovo aggiornamento per lui interfaccia utente per canali all’interno di un programma Il contenuto del video è classificato in base alla lunghezza del formato in diverse schede dedicate ai video lunghi, Inviare vivere o Cortometraggi di Youtube.

La piattaforma è attualmente video Ha solo una scheda dedicata al contenuto video in cui il contenuto video viene visualizzato nello stesso spazio. Tre tipi di forme Già accennato, dannoso per la corretta distribuzione degli spazi e dell’organizzazione Sezione dentro Youtube.

Questo pasticcio è il motivo dietro Finestre a schede Home, Video, Liste, Forum, Canali e Informazione Non saranno gli unici sul sito Web e verranno aggiunti l’app e altri.

Scheda Pantaloncini: Dove possono essere visti solo video in formato corto e verticale Youtube Da alcuni mesi sta promuovendo all’interno della sua piattaforma. Secondo la dichiarazione, Il Google indica quando Utenti Guardando Cortometraggi di Youtube In “Abstract” per questo tipo di video E vai sul canale di un altro creatore, la piattaforma lo porterà direttamente a questa sezione dell’account.

Il nuovo aggiornamento di YouTube includerà schede dedicate ai diversi formati video all’interno del canale (YouTube)

Scheda Video in diretta: In questa sezione li troverai tutti Inviare live archiviati dopo il completamento, così come quelli attivi mentre l’utente è in movimento e tutto ciò che è stato fatto corso dal proprietario del canale.

Scheda Video: Secondo una dichiarazione Youtube In ciò Articoliquesta sarà ancora la scheda per i contenuti lunghi, quindi non verranno apportate ulteriori modifiche a questo spazio.

“Comprendiamo che questo renderà più facile per gli utenti scoprire un tipo Contenuti I più interessati ad esplorare all’interno Canale Dal costruttore”, facendo riferimento alla dichiarazione pubblicata in Blog Youtube.

Inoltre, l’annuncio della piattaforma indica che d’ora in poi, Utenti Non guarderanno più video di Cortometraggi di Youtube O live streaming salvati nella scheda Video Normale.

D’altra parte, nei giorni scorsi Youtube Ha anche annunciato il rilascio di alcune modifiche alla sua interfaccia in modo che gli utenti abbiano un file competenza Più comodo quando sei in movimento un programma.

Nuovo design e funzionalità di YouTube. (Foto: blog di YouTube)

All’interno del nuovo gruppo Caratteristiche Sono disponibili nuovi controlli di riproduzione. Con loro, i video possono ora essere ingranditi per visualizzare un’area specifica di un file sezioneanche durante la riproduzione di un file Contenuti.

Inoltre, la piattaforma non sposterà i contenuti quando l’utente smette di modificare, come fa ad esempio in Instagram. Il video è ancora dentro Ingrandisci impostato in ogni momento.

Con l’aiuto del nuovo aggiornamento di YoutubeÈ stata aggiunta anche la modalità ambiente. Questa nuova funzione consiste in quella basata sulla luce che esce Tenere sotto controllo In un ambiente buio, si crea questo effetto che porta all’intensificazione Colori Dalla piattaforma in modo che il contenuto attiri l’attenzione su una pagina Mostrare.

Inoltre, c’è una serie di miniature Negli stessi video di YouTube che rappresentano un minuto o un secondo specifico all’interno Contenutiaffinché Dislocamento Nel video molto di più preciso all’utente.

