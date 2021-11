YouTube | Il trucco è vedere la descrizione del video a schermo intero | Applicazioni | Smartphone | tecnologia | trucco | nda | nnni | GIOCO SPORTIVO

Youtube Continua a introdurre nuove funzioni per consentire agli utenti Android di godere di una nuova esperienza durante la riproduzione di video in modalità a schermo intero, perché ora la piattaforma di intrattenimento di cui sopra ti consentirà di visualizzare la descrizione del video quando sei in questa modalità, vuoi sapere come fallo? Lo spiegheremo di seguito.

lo scorso ottobre, Youtube Ha portato due nuovi strumenti per coloro a cui piace riprodurre video in modalità a schermo intero: il primo ti offre la possibilità di vedere i commenti, ma prima devi aprire questa finestra di visualizzazione e quindi espandere lo schermo; Intanto il secondo menu è il menu di copia, per apprezzarlo non resta che scorrere dal basso verso l’alto quando ci si trova nella suddetta modalità.

Sopra i commenti a schermo intero e sotto la playlist (Immagine: Mag)

Un’informazione molto utile che molti vorrebbero vedere durante la riproduzione di video a schermo intero è la loro descrizione, ad esempio: se di solito guardi video musicali e nella descrizione mettono il testo della canzone, allora questo strumento ti sarà molto utile .

Come visualizzare la descrizione del video a schermo intero