YouTube: impara il trucco per dire “arrivederci” agli annunci | GIOCO SPORTIVO

Youtube È la piattaforma video più popolare al mondo, sopra Tiktok, Instagram Reels o Facebook, in quanto è l’app maven sviluppata da Google in cui milioni di persone caricano i propri video per divertimento o per monetizzare i propri contenuti. Di recente, non ci sono video nell’applicazione sopra menzionata che non hanno pubblicità, appaiono ogni secondo in modo che gli utenti di Internet diventino speciali. Sapevi che puoi nascondere gli annunci senza dover pagare? Lo spiegheremo di seguito.

gigante della tecnologia google anno Domini Questa è la tua offerta YouTube Premium e musica di Youtube Ha già superato i 50 milioni di utenti in tutto il mondo. La crescita più alta è stata ottenuta nel 2020, stranamente, quando è arrivato il nuovo virus Corona e l’attività economica si è fermata per prevenire la diffusione di questo virus.

Se facciamo i calcoli, i servizi di YouTube Premium Costa 20,90 suole al mese in Perù (5,10 dollari o 101,52 pesos messicani), se moltiplichiamo 20,90 per 50 milioni, l’azienda avrà un profitto di oltre 1 miliardo di suole, forse la strategia pubblicitaria ogni momento se funziona. .

Per fortuna esiste un trucco per nascondere gli annunci di questo servizio senza dover pagare, se stai pensando di iscriverti per ottenere due mesi premium gratis, perché la risposta non è corretta. C’è un’app che è stata accettata ridicolmente da Google nel Play Store, lo è Pure Tuber- Premium Free Video Ad Blocker, Questo è responsabile del blocco degli annunci video per “Goditi un’esperienza fluida”.

COME RIMUOVERE GLI ANNUNCI DA YOUTUBE SENZA PAGARE

Per prima cosa, vai su Google Play Store e scarica Pure Tuber.

Ora aprilo e fai clic su “Avanti” per qualsiasi cosa ti dica l’app.

Piattaforma simile a Youtube È Pure Tuber, come puoi vedere ci sono tutti i video di YouTube ma non è la stessa app.

È Pure Tuber, come puoi vedere ci sono tutti i video di YouTube ma non è la stessa app. In questo modo potrai guardare i tuoi video preferiti senza alcun tipo di pubblicità. Quando riproduci un video, concedigli le autorizzazioni solo una volta.

Pronto, non c’è altro da fare, goditi l’esperienza.

Tubero puro (Foto: Mag)

Hai problemi a riprodurre file video Youtube? Ricevi messaggi di errore? Il volume dei video è disattivato? Questo problema e altri possono essere risolti tramite l’assistenza di Google Help “Come possiamo aiutarti?” basta fare clic Qui Quindi puoi seguire i passaggi relativi al tuo problema.