YouTube ora ti consente di disattivare l’audio della musica che viola il copyright

Per proteggere il diritto d’autore, Youtube Ha lanciato uno strumento in YouTube Studio che ti consente di rimuovere brani che violano i diritti d’autore senza modificare altri componenti audio nei video, come dialoghi ed effetti sonori. il bordo.

Fin dalla sua istituzione e sistema ID contenuto di YouTube Viene utilizzato per identificare automaticamente i contenuti protetti da copyright. Questa funzionalità confronta i video caricati con il database audio e video fornito dai titolari dei diritti. Quando viene rilevata una violazione, Content ID invia un reclamo che potrebbe comportare il blocco del video o la sospensione della monetizzazione.

secondo TechCrunchUn nuovo strumento “Elimina brano” consente ai creatori di modificare i propri video direttamente dalla piattaforma in risposta a un reclamo sul copyright. Ciò consente di rimuovere il brano offensivo preservando il resto dell’audio, migliorando l’integrità del contenuto evitando la necessità di disattivare l’audio o rimuovere completamente parti importanti del video.

Questa tecnologia funziona grazie a un algoritmo di intelligenza artificiale (AI) che migliora la precisione nel rilevamento e nella rimozione dei contenuti protetti. Garantisce inoltre che altri componenti audio, come dialoghi ed effetti, rimangano intatti, garantendo così la qualità e la coerenza del video originale.

Dalla creazione di Content ID, YouTube ha continuato a migliorare le sue prestazioni con aggiornamenti dell’algoritmo AI, con conseguente rilevamento e rimozione più accurati dei brani protetti.

Nonostante quanto sopra, YouTube è consapevole che potrebbero esserci casi in cui la rimozione di un brano può essere complicata. In questi casi, i creatori hanno ulteriori alternative, come disattivare completamente l’audio nelle parti interessate o ritagliare parti problematiche del video.

Sebbene cerchi di prevenire violazioni del copyright, questo nuovo strumento mostra una maggiore flessibilità per tutti coloro che potrebbero infrangere le regole della comunità, poiché consente loro di modificare i contenuti senza doverli eliminare.

