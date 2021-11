YouTube School for Gamers ti insegnerà come monetizzare i tuoi video

I contenuti dei videogiochi sono tra i più visti e popolari su YouTube; Ogni giorno vengono pubblicate molte clip sull’argomento, dalle prove alle trasmissioni in diretta. E per supportare coloro che stanno dietro a questi contenuti, YouTube offrirà una serie di corsi di formazione in quella che chiamano School for Gamers.

Fondamentalmente, questa scuola fornirà idee e suggerimenti per presentare il contenuto e renderlo migliore o avere una portata maggiore. I corsi di formazione si concentreranno su diversi argomenti, che vanno dai formati di live streaming alle possibilità di monetizzazione, oltre a un panel speciale chiamato Women in Gaming, con una prospettiva di genere.

Questi esercizi inizieranno il 23 novembre e saranno organizzati come segue:

Come realizzare una trasmissione live di successo: 23 novembre.

Cortometraggi e giochi su YouTube: 25 novembre.

Alternative di monetizzazione per i giocatori: 30 novembre.

Tabellone Women in Special Games: dic.

Una volta rilasciati gli esercizi, saranno disponibili su YouTube e accessibili a tutti, quindi la frequenza al momento della pubblicazione di ciascuno di essi non sarà obbligatoria. Tuttavia, coloro che desiderano partecipare ad ogni sessione live possono registrarsi Su YouTube Gamer School.

Questi esercizi vengono solo quando YouTube viene messo in discussione da una decisione che non è stata ben accolta dalla community: una decisione rimuovi contatore Non mi piace Dai video. YouTube ha affermato di averlo fatto per la salute dei suoi utenti e creatori, ma anche alcuni influencer lo hanno espresso Il suo rifiuto pubblico di questa misura.

