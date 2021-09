YouTube sta testando una nuova funzionalità per scaricare video dalla versione web

La nuova opzione sarà disponibile come beta fino al 19 ottobre. Fotografia: Lucy Nicholson/Reuters

Sebbene molte persone vedano YouTube solo come piattaforma video, la verità è che questo sito è anche chiamato social network. Infatti, secondo un report Digital 2021 sviluppato da We Are Social e Hootsuite, Con 2.291 milioni di persone, YouTube è il secondo social network con il maggior numero di utenti registrati al mondo. È stato superato solo da Facebook, che ha più di 2.740 milioni di persone registrate sulla sua piattaforma.

Pertanto, la piattaforma di proprietà di Google si è assicurata un posto speciale nella hall of fame dei social network. ora vogliono Fornire agli utenti nuovi strumenti che migliorano la loro esperienza su YouTube, anche offline.

Questo è ben compreso dall’azienda, come mostrato nel loro ultimo lavoro di prova per il quale avrai finalmente una scelta Scarica video localmente dal web. Lo ha spiegato il portale specializzato Android Police, per assicurarsi che si tratti di una versione beta rilasciata per la prima volta in Francia e India.

L’informazione aggiunge anche che questo acconto sarà disponibile solo per le persone con YouTube Premium che osano provarlo youtube.com/newLa pagina di YouTube che mostra le nuove funzionalità beta dell’azienda.

Per un periodo di tempo limitato, gli abbonati Premium possono provare le nuove funzionalità su cui stiamo lavorando. Con il tuo abbonamento a YouTube Premium, puoi anche guardare video senza annunci, scaricare contenuti e molto altro, spiega lo statuto.

D’altra parte, YouTube ha anche notato che per essere una novità senza precedenti sulla sua piattaforma, è necessario avere Ultima versione di Chrome (browser Google), Opera o Edge. Tuttavia, non viene menzionato nulla su Mozilla Firefox, che è uno dei browser più importanti in circolazione oggi.

Foto: screenshot

Come sottolineato da diversi utenti beta che hanno già provato la nuova versione di YouTube Downloads, dovresti seguire questi passaggi per scaricare:

1. ioVai su youtube.com/new, accedi con il tuo account Premium e cerca l’opzione “Scarica video dal tuo browser”.

2. Nella stessa sezione apparirà un pulsante che dice “Provalosu cui devi cliccare.

3. Con la funzione attivata, ti basterà andare sulla pagina ufficiale di YouTube e cercare un video che vuoi scaricare. Quando apri il contenuto, apparirà una serie di opzioni proprio sotto il titolo del video. Trova l’opzione Download e fai clic su questo pulsante.

4. Ora resta solo da specificare la posizione di download nel formato youtube.com/feed/downloads (opzione che comparirà anche nella navigazione laterale della pagina) e riprodurre il video scaricato.

Dobbiamo ricordare che questa nuova opzione non scarica un video direttamente da YouTube sul computer, ma Almeno il contenuto selezionato può essere riprodotto senza la necessità di una connessione Internet.

Un altro dettaglio da considerare è che, trattandosi di una versione beta, l’azienda consentirà di mantenerla in onda. Solo fino al 19 ottobre Quando effettui la disattivazione, ti aspetti di analizzare tutti i dettagli e i commenti fatti dagli utenti durante il tempo in cui possono utilizzarlo.

Tuttavia, non è ancora noto se YouTube implementerà nuovamente questa funzionalità dopo il 19 ottobre o se sarà solo una ‘passione’ da soddisfare per gli utenti Premium per un breve periodo.

