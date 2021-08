Yuri Buenaventura e la sua “buona avventura” alla ricerca di talenti attraverso il programma “Crea Sonidos Pacífico”

Yiru Buenavuentura e la sua avventura alla ricerca del talento attraverso il programma “Crea Sonidos Pacífico”. Foto: yuribuenaventura.com

A 54 anni, Yuri Bedoya, conosciuto artisticamente come Yuri Buenaventura, ha preso la scena musicale non solo per intrattenere gli amanti della salsa del mondo, ma ha anche intrapreso un percorso per essere quell’opportunità che altre band di talento nel Pacifico hanno bisogno di lasciare l’anonimato.

In un’intervista a Radio Blu, l’artista ha rivelato che stava lavorando con lui Il suo programma “Crea Sonidos Pacífico”, che ha collaborato con iNNpulsa Colombia, il Ministero del Commercio, dell’Industria e del Turismo, il Ministero della Cultura, Fundación Barco e la Fondazione per educatori Yuri Buenaventura, gli ha permesso di assistere alla scoperta del talento in questa regione di Colombia.

Alla fine del 2020, dopo l’annuncio di questa iniziativa, sono stati registrati 2.329 progetti sulla piattaforma Crea Sonidos, dopo un’analisi di tre mesi, il 20 marzo sono stati selezionati i progetti musicali della regione del Pacifico. Questo invito è stato rivolto ai talenti delle province di Choco, Valle del Cauca, Cauca e Nariño, che sono andati oltre l’intero paese, ottenendo la registrazione di 228 progetti di altri dipartimenti.

Secondo il cantante di salsa, sono state diverse le personalità di questa selezione che hanno attirato la sua attenzione, tra cui il progetto Vivi Quintero, il cantautore della Valle del Cauca che grazie a questa chiamata ha potuto registrarlo. Primo singolo inedito “Tu piel Canela”.

“C’è pochissimo supporto e gli artisti spesso devono inchiodarlo, questo tipo di iniziativa è molto importante”, ha detto il cantante.

Questo riconoscimento è stato chiarito anche in un’intervista che Buenaventura ha rilasciato al dipartimento Caracol Arte di Caracol Noticias, in cui, oltre a Viviana Quintero, ha evidenziato Mambanegra, un ensemble cali che offre un nuovo concetto di salsa, con la musica latina attuale, come in musica salsa a New York negli anni ’70, musica giamaicana, funk e hip-hop.

Questi 20 progetti sono stati premiati, su iniziativa di “Crea Sonidos Pacífico”, la produzione del suo primo album e un videoclip. Inoltre, sarà fornito loro un accompagnatore in seminari di formazione giuridica e imprenditorialità in modo che possano entrare nel mercato.

Yuri ha anche detto che l’album dei vincitori includerà fino a sei canzoni inedite. Ogni produzione conterrà arrangiamenti musicali, studio di registrazione, accompagnamento di musicisti, processo di missaggio, mastering e registrazione del video musicale per una delle canzoni dell’album.

Jacopo Velez, direttore del gruppo salsa Mambangra, ha detto dopo aver incontrato i selezionatori, in un’intervista a Radio W, “È stata una selezione molto dura, molto killer, con migliaia di band partecipanti e solo 20 rimaste”.

Ma non tutti i vincitori erano salsa, e un altro talento era il cantante cantante di Santander de Quilechao.e Chiedi a Cuesta Cardona, che lo ha confermato a Yuri “Questa chiamata è stata una luce molto importante su questa musica dimenticata ed è un importante impulso alla musica andina”.

Al momento, di fronte a questa iniziativa, Buenaventura, che ha vissuto 35 anni in Francia, ha rivelato in un’intervista a Radio Bleu, che era in viaggio e in tutti quei viaggi è riuscito a fare un accordo con la rete francese TF1 in modo che questi vincitori sarebbero stati ricevuti nella comunità di autori e compositori in Francia.

“Sono a Parigi da più di tre decenni, e questo mi ha permesso di fare una rete di amici, come il capo della musica di TF1. Abbiamo fatto un accordo con loro affinché i musicisti di ‘Crea sound Pacifico’ fossero firmato attraverso quella catena”, ha spiegato alla stazione.

Inoltre, ha chiarito che gli artisti saranno accolti nella comunità dei compositori e compositori francesi, e non saranno registrati con Sayco Acinpro. “Quello che stiamo cercando di fare è creare i bar dove vanno i musicisti in modo che non vengano scoperti. È come un’accademia”, Artista ha sottolineato.

Continuare a leggere